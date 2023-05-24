Serbest piyasada döviz! 24 Mayıs dolar, euro, sterlin fiyatı

AA
Seçime sayılı günler kala döviz fiyatları yakından takip ediliyor.
Dün doların satış fiyatı 19,8550 lira, euronun satış fiyatı ise 21,4240 lira olmuştu. İstanbul serbest piyasada dolar 19,8730 liradan, euro 21,4320 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,8710 liradan alınan dolar, yüzde 0,09 artışla 19,8730 liradan satılıyor.
Euro 21,4320 lira
21,4300 liradan alınan euronun satış fiyatı ise yüzde 0,41 yükselişle 21,4320 lira olarak belirlendi.
Sterlin 24,7723 lira
Sterlin ise düne oranla yüzde 0,35 artışla 24,7723 liradan alıcı buluyor.