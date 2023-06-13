Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! 13 Haziran'da dolar, euro, sterlin güne nasıl başladı

AA
Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalışla 23,6243'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 23,6660 oldu.
İstanbul serbest piyasada dolar 23,6640 liradan alınıyor, 23,6660 liradan satılıyor.
Dün euronun satış fiyatı ise 25,4390 lira olmuştu.
25,5080 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 25,5100 lira olarak belirlendi.
Sterlin 29,7897 lira
Sterlin ise serbest piyasada 0,60 artışla 29,7897 liradan satılıyor.
ABD'nin enflasyonu bugün açıklanacak
Analistler, dövizdeki seyir için bugün saat 15.30'da açıklanacak ABD enflasyon rakamını bekliyor.