Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! 13 Haziran'da dolar, euro, sterlin güne nasıl başladı
AA

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalışla 23,6243'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 23,6660 oldu.

İstanbul serbest piyasada 23,6640 liradan alınıyor, 23,6660 liradan satılıyor.

Dün euronun satış fiyatı ise 25,4390 lira olmuştu.

25,5080 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 25,5100 lira olarak belirlendi.

Sterlin 29,7897 lira

Sterlin ise serbest piyasada 0,60 artışla 29,7897 liradan satılıyor.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! 13 Haziran'da dolar, euro, sterlin güne nasıl başladı

ABD'nin enflasyonu bugün açıklanacak

Analistler, dövizdeki seyir için bugün saat 15.30'da açıklanacak ABD enflasyon rakamını bekliyor.