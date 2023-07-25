Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar 26,9540 lirada İstanbul serbest piyasada dolar 26,9540 liradan, euro 29,8510 liradan güne başladı.

AA

ABD'nin enflasyonu düşmeye başladığı için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarında frene basması bekleniyor. Bu da doların, diğer para birimlerinin karşısındaki gücünü artırdı.

Dün doların satış fiyatı 26,9540 lira, euronun satış fiyatı ise 29,9060 lira olmuştu.

Dolar bugüne 26,9540 liradan, euro ise 29,8510 liradan güne başladı.

29,8490 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,8510 lira olarak belirlendi.

Dolar, 26,9540 lira

Serbest piyasada 26,9520 liradan alınan dolar, 26,9540 liradan satılıyor.

İstanbul serbest piyasada Sterlin satış fiyatı ise 34,6839 lira oldu.