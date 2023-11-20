Serbest piyasada döviz fiyatları! 20 Kasım'da dolar ve euro

AA
Serbest piyasada 28,6980 liradan alınan dolar, 28,7000 liradan satılıyor.
31,3400 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,3420 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 28,6980 lira, euronun satış fiyatı ise 31,1840 lira olmuştu.
Piyasada 35,7048 liraya alınan sterlin 35,8839 liradan satılıyor.
BIST 100 endeksi 7.853,36 puanda
Yurt içinde, cuma günü alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,93 değer kazancıyla günü 7.853,36 puandan tamamladı.
Piyasalarda bu sabah:
Dolar/TL: 28,700 (Yüzde 0,16)
Euro/TL: 31,3524(Yüzde 0,2)
Gram altın: 1.827 TL (Yüzde 0,1)
Ons altın: 1.980 dolar (Yüzde 0,1)
Brent petrol: 81,2 dolar (Yüzde 0,9)
Bitcoin: 37 bin 158 dolar (Yüzde 0,7)Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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