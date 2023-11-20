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Serbest piyasada döviz fiyatları! 20 Kasım'da dolar ve euro

Serbest piyasada döviz fiyatları! 20 Kasım'da dolar ve euro İstanbul serbest piyasada döviz fiyatlarının yukarı yönlü seyri devam ediyor. Serbest piyasada dolar 28,7000 liradan, euro ise 31,3420 liradan haftaya başladı.