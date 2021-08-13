Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatı 26 liraya yükseldi

Serbest piyasada 23 lira civarında olan fındık fiyatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından artmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fındık fiyatını Giresun kalite 27 lira olarak açıklaması, serbest piyasada geçen hafta 23-24 lira civarında olan fiyatların 26 liraya kadar çıkmasına neden oldu.

"FINDIK PAZARA İNMEDEN FİYATI ARTTI"

Giresun'da fındıkçılıkla uğraşan Ahmet Ergun, henüz pazara fındık inmediğini ancak fındık fiyatlarının geçen haftaya göre yükselme eğiliminde bulunduğunu belirtti.

Ergun, “Fındık fiyatının 27 lira olarak açıklanması serbest piyasada olumlu karşılık buldu. Bugün itibarıyla fındık fiyatları 26 liraya yükseldi. Geçen haftalarda ise fındık fiyatı 23 ila 24 lira arasında gidip geliyordu ama fındık fiyatının 27 lira açıklanmasının ardından 2 lira birden yükselerek 26 lira oldu.

FINDIK PAZARA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA İNMEYE BAŞLAYACAK

Şu anda pazara fındık inmiyor ama önümüzdeki haftalarda inmeye başlar. Fındığın randımanı ve kuruluğu fındık fiyatını yükseltebilir de düşürebilir de. Bu tamamen fındığın randımanına bağlıdır. Ancak şunu ifade edebilirim ki serbest piyasada fındık fiyatı tam olarak fındık pazara inmeye başladığında netlik kazanacaktır.” dedi.