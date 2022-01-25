Serbest piyasada fındık fiyatı 35 lira

Doların seyrine göre fiyatı şekillenen fındık serbest piyasada önce 30 liradan 40 lirayı gördü, iki haftadır da 35 liradan işlem görüyor.

Fındık fiyatı doların seyrine göre değerleniyor. Üreticinin elindeki fındığın kilosu 30 liradan 40 liraya çıkmış ve ardından yine 30 liraya düşmüştü.

"BİR İKİ HAFTADIR FINDIĞIN KİLOSU 35 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR"

Üreticinin elinde çok fazla miktarda fındık kalmadığını ifade eden fındık tüccarı Mustafa Sarıgül, “Geçtiğimiz haftalarda doların yükselişiyle fındık 30 liradan 40 liraya yükselmişti. Kısa süreliğine 40 liradan satılan fındık yeniden düşmeye başlayarak 30 liralara gerilemişti. 1-2 haftadır da 35 lira seviyelerine yeniden yükseldi." diyerek son dönemdeki fiyat dalgalanmalarını gözler önüne serdi.

"REKOLTE DÜŞERSE FİYATLAR TEKRAR 40 LİRAYI GÖREBİLİR"

Sadece acil paraya ihtiyacı olmayan üreticilerin elinde fındık kaldığını dile getiren Sarıgül, "Bundan sonra fındık fiyatının çok yukarıya doğru oynayacağını sanmıyoruz. Dolayısıyla büyük ihracatçılar, imalatçılar alacağını aldığı gibi, satmak isteyen üreticiler de sattı diyebiliriz. Belki yeni sezon öncesi rekolte tahminlerine göre bir fiyat değişikliği olur. Yani yeni sezon fındık rekoltesi iyi işaret verirse fiyatların yükseleceğini sanmam ama rekolte geçen yıla göre düşük gösterirse fiyatlar bir miktar yükselebilir hatta 40 lirayı görür diye düşünüyorum.” dedi.