Serbest piyasada30 Mayıs döviz açılış fiyatları! Dolar 20,2270 lira

AA
Seçimin ertesi günü piyasalara bakıldığında Borsa İstanbul'da yükseliş, dövizde de yatay seyir yaşanmıştı.
Dün doların satış fiyatı 20,0930 lira, euronun satış fiyatı ise 21,5160 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 20,2270 liradan, euro 21,6130 liradan güne başladı.
21,6110 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,6130 lira olarak belirlendi.
Dolar, 20,2270 lira
Serbest piyasada 20,2250 liradan alınan dolar, 20,2270 liradan satılıyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler
10.00 Türkiye, mayıs ayı dış ticaret dengesi
12.00 Euro Bölgesi, mayıs tüketici güven endeksi
16.00 ABD, mart konut fiyat endeksi
17.00 ABD, mayıs tüketici güven endeksi
17.30 ABD mayıs Dallas Fed imalat sanayi endeksi