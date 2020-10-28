Sermaye şirketlerinin dönem kârının dağıtım süresi uzatıldı

Sermaye şirketlerine getirilen dönem kârının yüzde 25'ine kadar dağıtım sınırlamasında süre kapsamının uzatılması ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Sermaye şirketlerine getirilen, ticaret kanununun geçici 13. maddesinin yürürlüğe girmesinden 30 Eylül'e kadar, 2019 yılı net kârının yalnızca yüzde 25'nin dağıtılmasına karar verilebileceği yönündeki hükümde süre kriteri kapsamı yıl sonuna alındı.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve 6102 sayılı Türk ticaret kanununun geçici 13. maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğde değişiklikler yapan tebliğe göre, sermaye şirketlerinde, söz konusu kanunun geçici 13. maddesinin yürürlüğe girmesinden 31 Aralık'a kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde 25'ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilecek.

"KÂR PAYI" İBARESİ, "KÂR PAYI VE KÂR PAYI AVANSI" ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLDİ

Tebliğ değişikliği ile ayrıca, tebliğin 5. ve 6. maddelerinde yer alan "kâr payı" ibareleri, "kâr payı ve kâr payı avansı" olarak düzenlendi.