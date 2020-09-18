Sermaye şirketlerinin kâr payı dağıtımında süre uzatıldı

Sermaye şirketlerinde, 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde 25'ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilme süresinin, 30 Eylül 2020’den yıl sonuna kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Koronavirüs salgını sürecinde sermaye şirketlerinin mali güçlerinin korunması amacıyla alınan kararla birlikte, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun geçici 13. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sürede değişikliğe gidildi.

SON TARİH 30 EYLÜL 2020’YDİ, 31 ARALIK 2020 OLDU

Daha önce “Sermaye şirketlerinde, 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde 25'ine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez." deniyordu.

SÜRE 3 AY UZATILDI

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni karala birlikte burada geçen 30 Eylül tarihi ne 3 aylık süre uzatımı getirilmiş oldu.

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA İHRACATI İZNE TABİ EŞYA LİSTESİNE AK YAPILDI

Öte yandan, Ticaret Bakanlığının Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ'inde de kimyasal silahlar sözleşmesi kapsamında ihracatı izne tabi eşya listesine bazı eklemeler yapıldı.