Sertifikalı hububat tohumunun üretim hedefi 223 bin ton oldu Sertifikalı tohum üretiminin artması demek; tarım üretiminde özgün, verimli ve kaliteli üretimin artması anlamına geliyor. TİGEM'de bu yöndeki çalışmalarını geliştirerek ileriye yönelik hedeflerini ortaya koydu.

DHA

Buğday, hububat, arpa tohumları sertifikalı olarak üretiliyor ve bu üretimin ağırlıklı olarak Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) organizasyonunda ilerleniliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, TİGEM, tarımsal üretimde kaliteyi artırmak için 2023 yılında sertifikalı hububat tohumu üretimini 140 bin tondan 223 bin tona, sertifikalı yem bitkileri tohumluğu üretimini 3 bin 700 tona çıkarmayı hedefliyor.

TİGEM’in son yıllarda sertifikalı hububat tohumu dağıtımındaki payı yüzde 25'ken, ülkede 2022 yılında 6,6 milyon hektar buğday, 3,2 milyon hektar arpa ekilişi yapıldı.

Ekilen sertifikalı tohum oranları

Kullanılan buğday tohumunun yüzde 30’unu sertifikalı tohum oluştururken, bunun da yüzde 24’ü TİGEM tarafından üretildi.

Arpada ise kullanılan tohumun yüzde 23’ü sertifikalı tohum oldu, bunun da yüzde 11’i TİGEM tarafından üretildi.

TİGEM’in ana faaliyet alanlarından olan sertifikalı hububat tohumu üretimi 2002 yılında 76 bin tonken, 2022 yılında yüzde 84 artışla 140 bin tona çıkarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve TİGEM birlikte proje yürütüyor

Sertifikalı tohum üretim ve kullanımını artırmak amacıyla 2004 yılından itibaren bakanlık ile birlikte çalışmalar yürütülerek, tohum fiyatları makul seviyede tutularak, çiftçilere destek verildi, tanıtım çalışmalarına hız verilerek çiftçilerin sertifikalı tohum konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi sağlandı.

TİGEM’de özel bayilik sistemi devreye sokularak, çiftçilerin tohum temini kolaylaştırıldı.

Sertifikalı hububat tohumu üretim hedefi arttı

TİGEM işletmelerinde her yıl ortalama 120-130 bin dekar sulu tarım arazisinde patates, hibrit mısır, ayçiçeği, sebze ve yem bitkileri gibi sertifikalı tohumların üretimi yapılıyor. 2022 yılında bu şekilde 130 bin dekar alanda kiralama yapıldı. TİGEM, 2023 yılında sertifikalı hububat tohumu üretimini 223 bin tona, sertifikalı yem bitkileri tohumluğu üretimini 3 bin 700 tona çıkarmayı hedefliyor.

"2028'de hedef, sertifikalı hububat tohumu üretimini 240 bin tona, sertifikalı yem bitkileri tohumu üretimi de 4 bin tona çıkarmak"