Seyahat acentelerine 100 bin liraya kadar finansman desteği

Seyahat acentelerine 100 bin liraya kadar finansman desteği

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine 100 bin liraya kadar finansman desteği sağlayacaklarını söyledi.

Halkbank, koronavirüs salgını sürecinde olumsuz etkelennen bir sektör olan seyahat acentelerine 100 bin liraya kadar finansman desteği sağlayacağını açıkladı.

AYRINTILAR GELİYOR