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    Seyahat acentelerine 100 bin liraya kadar finansman desteği

    Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine 100 bin liraya kadar finansman desteği sağlayacaklarını söyledi.
    • AA
    • 24.02.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 10:30
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    Seyahat acentelerine 100 bin liraya kadar finansman desteği

    Halkbank, koronavirüs salgını sürecinde olumsuz etkelennen bir sektör olan seyahat acentelerine 100 bin liraya kadar finansman desteği sağlayacağını açıkladı.

    Osman Arslan

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