Seyahat rezervasyonları başlıyor

Koronavirüs sürecinde alınan önlemlerle geçen yıl "güvenli tatil" ile öne çıkan Türkiye'de, sektör temsilcileri bu yıl daha fazla turistin ağırlanacağına inanıyor.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da zorunlu olan Güvenli Turizm Sertifika Programı ile yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan sektör temsilcileri, geçen yıla göre daha fazla turistin konuk edileceğini düşünüyor.

Antalya ve Muğla'da, yine "güvenli ve sağlıklı" tatil hizmeti sunulacak.

"SEZON İÇİN UMUTLUYUZ"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, turizm sektörü olarak geçen yıl önemli bir sınav verildiğini söyledi.

Misafirlerin sorunsuz şekilde tatillerini yaptıklarını, memnun olarak ülkelerine döndüklerini aktaran Yağcı, bu kazanımların bu sezona pozitif yönde yansıyacağını bildirdi.

Turizm hareketinin bu yıl da Güvenli Turizm Sertifika Programı çerçevesinde devam edeceğini anlatan Yağcı, "Sezona hazırız. Misafirlerimizi aldığımız tedbirler çerçevesinde ağırlayacağız. Beklentimiz geçen yıl elde ettiğimiz rakamların üzerine çıkmak. Sezon için umutluyuz." dedi.

Antalya'nın önemli bir turizm destinasyonu olduğunu vurgulayan Yağcı, "Dünyada tanınan marka bir kent. Dünyanın her yerinden turist çekiyoruz. Bu yıl da Rusya yine önemli pazarımız olacak. Bunun dışında Almanya ve Ukrayna da önemli pazarlarımız. Sektör olarak her pazarı önemsiyoruz. İç pazar da olmazsa olmazımız." diye konuştu.

GEÇEN YIL DUYULAN GÜVEN, BU YIL TURİST SAYISINA YANSIYACAK

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da geçen yılın salgına rağmen hızlı alınan önlemler ve kamu özel sektör iş birliğiyle başarılı geçtiğini ifade etti.

Turist sayısından çok turizm yapabilmeyi önemsediklerini belirten Atmaca, "Dünyada turizmin durma noktasına geldiği bir dönemde biz tesislerimizi açtık, emekçilerimizi çalıştırdık. Bu süreçte otelleri açabilmek bile büyük bir başarıdır. Bu yıl bunun meyvelerini yiyeceğimizi düşünüyoruz." dedi.

REZERVASYONLAR BAŞLIYOR

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu da Muğla'nın en büyük pazarının İngiltere olduğunu söyledi.

İngiltere'de turizm sektörü temsilcileri ve tur operatörleriyle görüşme yaptıklarını aktaran Bülbüloğlu, "Hazirandan itibaren İngiliz misafirlerimizi kentimizde ağırlamaya başlayacağımızı düşünüyoruz. Rusya ve Ukrayna'dan da mayıs itibarıyla turist bekliyoruz. Ülkeler arası aşılama sürecinde iyi bir yol alır, her şey planlandığı gibi iyi giderse geçen senenin üstünde çok daha iyi bir sezon bekliyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl salgın nedeniyle bazı konaklama tesislerinin açılmadığına değinen Bülbüloğlu, bu yıl ise hemen hemen tüm otellerde sezona yönelik güvenli hizmet vermek için hazırlıkların yapıldığını ifade etti.

HEYECANLA YENİ SEZON BEKLENİYOR

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan da sezonun mayıs gibi hareketlenmesini beklediklerini dile getirdi.

Koronavirüs sürecinde alınan önlemlerle geçen yıl "güvenli tatilin" adresi olan Türkiye'de, sektör temsilcileri bu yıl daha fazla turistin ağırlanacağına inanıyor.