Bursa'da seyyar satıcı Arapça öğrenince işleri açıldı

Bursa'da seyyar satıcılık yapan Necdet Özçelik, şehre gelen turistlere hitap edebilmek için yabancı dil öğrendi ve kazancı katlandı.

Bursa'da bir seyyar satıcı, Orta Doğu'dan gelen çok sayıda turistin dil sorunu nedeni ile güçlük yaşadığını fark etti. Hem turistlere daha iyi hizmet verebilmek için hem de daha çok satış yapmak için Arapça öğrendi.

SADECE KESTANE SATMIYOR, BURSA'YI DA TANITIYOR

Yabancı dil bilen seyyarın işleri açılırken, turistlere şehrin tarihi yerlerini de anlatarak turizme hizmet ediyor.

ARAP TURİSTLERİN ZORLUK ÇEKTİĞİNİ FARK EDİNCE KURSA BAŞLADI

Şehir merkezinde sabit tezgahında 7 yıldır seyyar satıcılık yapan Necdet Özçelik, Bursa'ya gelen çok sayıda Arap turistin iletişim konusunda zorluk çektiğini fark etti. Hemen kursa yazılarak 4 ay sonunda Arapça öğrendi.

İŞLERİ ARTTI

Tezgahına gelen Arap turistlere onların lisanıyla konuşarak hizmet veren seyyar satıcının işleri arttı.

Turistlere Bursa'nın tarihi mekanları hakkında da bilgiler veren Özçelik, onlara turistik yerlere nasıl gideceklerini de anlatıyor. Turist rehberliğinden ise hiçbir ücret talep etmiyor. Tezgahında Bursa'nın meşhur kestanesini pişirerek satan seyyar satıcıyı Arap turistler tercih ediyor. Seyyar satıcının müşterileriyle yabancı dil konuştuğunu görenler ise, onu Arap sanıyor.

BAŞKA DİLLERE DE MERAK SARDI

Seyyar satıcı, bundan sonra bildiği dilleri daha da geliştirip, daha fazla dil öğrenmek için çalışmalara başladı.

"BİR LİSAN BİR İNSAN"

Necdet Özçelik, "7 yıldır şehir merkezinde seyyar satıcılık yapmaktayım. Her lisan bir insan diye bir atasözümüz var. Maalesef bizim insanlarımız lisan gereken hassasiyeti göstermiyor. Son birkaç senedir Arap turistlerin ülkemize gelmesi üzerine Arapça öğrenmeye karar verdim. Kursa gittim. 4 ay sonunda Arapça öğrendim. Ben burada konuştuğum Arapça ile sadece turistlere bir şeyler satmıyor, adres sorduklarında da yardımcı oluyorum. Ben bu dili öğrenmekte geç kalmışım diye düşünüyorum.





ARAP TURİSTLER BENDEN ALIŞVERİŞ YAPIYOR

Ben Arapça öğrendikten sonra Arap turistler benden alışveriş yapmaya başladı. İşlerimde hissedilir derecede artış oldu." dedi.