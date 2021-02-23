Sezonun ilk turfanda şeftalisi Mersin'de hasat edildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde çiftçi İsa Zeybek'in, 7 dekarlık serada sezonun ilk şeftalisini yetiştirmesi sevinçle karşılandı.

Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi şeftali, Mersin'in Tarsus ilçesindeki seralarda hasat edilmeme başladı.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Ateş, yeni tür şeftali cinsi olan Flamenya şeftali çeşidini Türkiye’de ilk kez Tarsus’un Özel Bahşiş Mahallesinde çiftçi İsa Zeybek tarafından yetiştirildiğini ve kilosunun da 120 liraya alıcı bulunduğunu kaydetti.

FLAMENYA CİNSİ ŞEFTALİMİZİN SEZONUN İLK HASADI YAPILDI

Avcı yapılan ilk şeftali hasadı hakkında şunları söyledi: "Türkiye’de ilk turfanda şeftalimizi Tarsus’ ta yetiştirerek hasadını yaptık. 7 hektarlık serada çiftçimiz İsa Zeybek tarafından Flamenya cinsi şeftalimizin sezonun ilk hasadı yaparak ürün aldık. Bereketli ve hayırlı ve uğurlu olsun."