SGK: Emekli maaşınızın bağlandığını kolaylıkla öğrenebilirsiniz Sosyal Güvenlik Kurumu, EYT'lilere emekli maaşlarının bağlandığını nasıl öğrenebileceklerine dair bilgi yayınladı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) emeklilik haklarını elde etmek için başvurularına devam ediyor.

EYT'liler Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) şahsen, e-Devlet aracılığıyla ve PTT'den dilekçesini kargo ile göndererek başvuru yapabiliyor.

Nisanda maaş almaya hak kazanacaklar

EYT'liler, nisan ayında maaş almayı hak edecek, bir kısmı da alacak ancak başvuru dosyası incelenecek ve işlemleri uzun sürecek olanların maaşları daha da geç yatırılabilecek.

Hak kaybı yaşanmayacak

Ancak hiçbir sigortalının maaş alacağı hak kaybına uğramayacak. Geç de olsa emeklilerin maaşı, nisan ayında maaş hak ettiği şekilde ödenecek. Üç aylık gecikmeler yaşanırsa avans ödemesi de alınabilecek.

SMS gönderilecek

Bu aşamada SGK bir paylaşım yaparak, emekli olacakların maaşlarını kolaylıkla öğrenebileceklerini belirterek seçenekleri sıralandırdı. Bunlardan birisi maaş bağlandığında SMS gönderileceği bilgisi oldu.

"Emekli aylığı bilgisi" uygulaması

Ayrıca e-Devlet "Emekli aylığı bilgisi" uygulaması üzerinden de maaşın bağlandığı takip edilebilecek.