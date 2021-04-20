SGK prim borcu yapılandırma tarihini kaçıranlara çağrı yaptı

Kamu borçlarının yapılandırması kapsamında SGK borcu olanlara ikinci bir fırsat daha doğdu.

SGK, borç yapılandırmasını belirtilen zamanda yapamayanlar için çağrı yaptı. SGK’nın sosyal medya hesabından konu ile ilgili olarak “Borçlarını peşin ödeme seçeneğiyle yapılandıran ve son ödeme tarihini kaçıran vatandaşlarımız 30 Nisan’a kadar geç ödeme zammı ile birlikte peşin ödeme yapmanız halinde, yapılandırmanız bozulmaz ve yapılandırma avantajından yararlanmaya devam edebilirsiniz.” mesajı yayınlandı.

İLK TAKSİTİ ÖDEYEMEYENİN YAPILANDIRMASI BOZULMAYACAK

Yapılandırmanın şartlarından biri ilk iki taksiti eksiksiz ve zamanında ödenmesi gerektiğiydi. Yapılan açıklamaya göre yine SGK yapılandırması yapan ve ilk taksitini ödeyemeyen mükellefler de yapılandırması bozulmadan tekrar ödemelerine devam edebilecek.

İKİNCİ TAKSİT YERİNE BORCUNUN TAMAMINI ÖDEYENİN GECİKME ZAMMININ YARISI SİLİNECEK

SGK borcunu yapılandıran mükellefler ikinci taksitlerini nisan ayı sonunda ödemeye hazırlanıyordu. Bu mükellefler ikinci taksit sırasında tüm borçlarını nakit öderlerse, borçlarının gecikme zammının yarısından muaf olabilecekler.