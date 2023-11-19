SGK, yapılandırmadan ekim ayında 25 milyar lira tahsil etti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında sigorta birim borçlarına ait 166,7 milyar lira alacağını yapılandırdı.
İlgili kanun kapsamında yapılandırma başvuruları 3 Temmuz'da sona ermişti.
Sosyal Güvenlik Kurumu'na, sigorta primleri, idari para cezaları, Genel Sağlık Sigortası borçlarının da aralarında olduğu kalemler için 1 milyon 700 binin üzerinde kişi başvurdu.
Bu süreçte peşin ödemeler gerçekleşti ve taksitli ödemeler ise devam ediyor.
SGK 25 milyar liranın üzerinde tahsilat yaptı
Kuruma toplam 166,7 milyar lira alacak için yapılandırma yapılırken, peşin ve ilk 4 dört taksit ödemelerinin ardından ekim ayı itibarıyla söz konusu alacağın 25 milyar liradan fazlası tahsil edildi.
İlerleyen süreçte tahsilatın artması bekleniyor
Sonraki aylarda yapılacak tahsilatlar ve deprem bölgesi ertelemelerinin de yapılacağı dikkate alındığında kurumun, borç yapılandırma kapsamındaki tahsilat tutarının daha da artması bekleniyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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