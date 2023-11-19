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Ekonomi



SGK, yapılandırmadan ekim ayında 25 milyar lira tahsil etti

SGK, yapılandırmadan ekim ayında 25 milyar lira tahsil etti Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ile ilgiil başvurular bitti, ödemeler yapılmaya başlandı. Bu alacaklardan biri olan SGK prim borçlarının yapılandırılmasının bugüne kadar gerçekleşen tahsilatı ile ilgili bilgi verildi.