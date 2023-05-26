SGK'dan maaşı geciken EYT'liye avans müjdesi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin resmen hayata geçirilmesiyle 2 milyon 250 kişiye emeklilik yolu açıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları gece gündüz demeden EYT müracaatında bulunanların dosyalarını inceleyip karara bağlıyor. Ancak başvuranın çalışma geçmişinde farklı kurumlar varsa dosyaların iki kurum arasında gidip gelmesi süreci uzatıyor.
Maaşların geç bağlanması sorunu ile ilgili maaşı geciken EYT'liler için ise avans müjdesi geldi.
Bakan Vedat Bilgin, maaşların bağlanmasıyla ilgili açıklama yaptı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de dün katıldığı bir TV programında da maaşların en geç önümüzdeki ayın ortasına kadar bağlanacağını bildirmişti.
SGK'nın avansla ilgili duyurusu
SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün emekli aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar için avans düzenlemesi olduğunu duyuran açıklamada 2018/38 Sayılı SGK Genelgesi'nde, emeklilik müracaatını yapmasına rağmen 90 gün içerisinde maaşı bağlanmayan emekli adayları için avans düzenlemesini kapsıyor.
Maaşı halen bağlanamayan emekli adayları 2 Haziran'dan sonra kurumdan avans talebinde bulunabilecek
Düzenlemeye göre EYT'liler SGK'dan avans talebinde bulunabilir. EYT'nin resmen hayata geçirildiği 3 Mart 2023 günü emeklilik müracaatında bulunmasına rağmen maaşı halen bağlanamayan emekli adayları 2 Haziran'dan sonra kurumdan avans talebinde bulunabilecek.
Ödenen avanslar, bağlanan emekli aylığından düşülecek
Ödenen
avanslar, bağlanan emekli aylığından mahsup edilecek. Yönetmeliğe göre, emekli
aylığının 90 gün içinde ödenememesi durumunda SGK tarafından aylık bağlamaya
hak kazandığı tespit edilen kişilere, yazılı talepte bulunmaları halinde
ilerideki emekli aylığı alacaklarından mahsup edilmek üzere avans ödenebiliyor.
İlgili mevzuat hatırlatıldı
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2018/38 sayılı genelgesinin ilgili bölümünde şu ifadelere yer veriliyor:
Kuruma tahsis talebinde bulunan sigortalı ve hak sahiplerine 90 gün içinde gelir ve aylık bağlanamaması durumunda, Kurumca gelir ve aylık bağlanmasına hak kazandığı anlaşılan sigortalı ve hak sahiplerine yazılı talepte bulunmaları halinde, ilerideki alacaklarından mahsup edilmek üzere avans ödenebilecektir. Avans miktarı her üç ay için, bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin üç katını, gelirlerde ise net asgari ücretin iki katını geçmemek üzere Kurumca belirlenecektir. Avansın bağlanacak gelir ve aylık birikmiş tutarından fazla olan bölümü, müteakip gelir ve aylıklarından 1/4 oranında kesilerek mahsup edilecektir.