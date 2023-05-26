SGK'dan maaşı geciken EYT'liye avans müjdesi SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, emekli aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar için avans düzenlemesi olduğunu duyurdu.

İHA

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin resmen hayata geçirilmesiyle 2 milyon 250 kişiye emeklilik yolu açıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları gece gündüz demeden EYT müracaatında bulunanların dosyalarını inceleyip karara bağlıyor. Ancak başvuranın çalışma geçmişinde farklı kurumlar varsa dosyaların iki kurum arasında gidip gelmesi süreci uzatıyor.

Maaşların geç bağlanması sorunu ile ilgili maaşı geciken EYT'liler için ise avans müjdesi geldi.

Bakan Vedat Bilgin, maaşların bağlanmasıyla ilgili açıklama yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de dün katıldığı bir TV programında da maaşların en geç önümüzdeki ayın ortasına kadar bağlanacağını bildirmişti.

SGK'nın avansla ilgili duyurusu

SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün emekli aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar için avans düzenlemesi olduğunu duyuran açıklamada 2018/38 Sayılı SGK Genelgesi'nde, emeklilik müracaatını yapmasına rağmen 90 gün içerisinde maaşı bağlanmayan emekli adayları için avans düzenlemesini kapsıyor.

Maaşı halen bağlanamayan emekli adayları 2 Haziran'dan sonra kurumdan avans talebinde bulunabilecek

Düzenlemeye göre EYT'liler SGK'dan avans talebinde bulunabilir. EYT'nin resmen hayata geçirildiği 3 Mart 2023 günü emeklilik müracaatında bulunmasına rağmen maaşı halen bağlanamayan emekli adayları 2 Haziran'dan sonra kurumdan avans talebinde bulunabilecek.

Ödenen avanslar, bağlanan emekli aylığından düşülecek

Ödenen avanslar, bağlanan emekli aylığından mahsup edilecek. Yönetmeliğe göre, emekli aylığının 90 gün içinde ödenememesi durumunda SGK tarafından aylık bağlamaya hak kazandığı tespit edilen kişilere, yazılı talepte bulunmaları halinde ilerideki emekli aylığı alacaklarından mahsup edilmek üzere avans ödenebiliyor.



İlgili mevzuat hatırlatıldı

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2018/38 sayılı genelgesinin ilgili bölümünde şu ifadelere yer veriliyor: