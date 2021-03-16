SGK'ye ait 5 hizmet daha e-Devlet'te

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait 5 hizmetin daha e-Devlet üzerinden verileceğini duyurdu.

Kamu kurumlarına gidilerek yapılan işlemlerin aşama aşama e-Devlet'te yer alması, vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara evlerinden çıkmadan hizmet sunma kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ait hizmetleri e-Devlet üzerinden de vermeyi sürdürdüklerini vurguladı.

“TÜM MEDİKAL MALZEMELERİN LİSTESİ SORGULANABİLECEK”

Bakan Selçuk, uygulamaya ilişkin olarak "Uygulama ile medikal market, işitme cihazı merkezi veya medikal eczane yoluyla temin edilen tüm medikal malzemelerin listesi sorgulanabilecek.

MEDİKAL MALZEMELERİN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPORLARA YÖNELİK UYGULAMA OLACAK

Sağlık hizmet sunucu tarafından düzenlenen hasta alt bezi, tıbbi sarf malzeme, işitme cihazı ve hazır ortez, protez gibi medikal malzemelerin kullanımına ilişkin raporlara yönelik de bir uygulama olacak.

MALZEMELERE AİT RAPORLARVE REÇETELERE AİT KATILIM PAYI GÖRÜNTÜLENEBİLECEK

Ayrıca sistemde, tüm bu malzemelere ait SGK Tıbbi Malzeme reçeteleri, raporları ve reçetelere ait katılım payı tutarlarının görüntülenmesini sağlayan bir hizmet yer alacak. e-Devlet platformunda SGK'ye ait 154 uygulamamız oldu. Tüm kurumların kullanımım sayıları değerlendirildiğinde SGK uygulamaları, 2020'de yüzde 20,3 ile ilk sırada yer alıyor." dedi.

Bakan Selçuk, en çok kullanılan 20 e-Devlet uygulaması arasında 3'ü SGK hizmeti olmak üzere 6'sının Bakanlıklarına ait olduğuna dikkati çekti.

HİZMET BİRLEŞTİRME BAŞVURUSU YAPILABİLECEK

Yeni hizmetler içerisinde 4a, 4b ve 506 Sayılı Kanunun geçici 20'nci maddesine tabi sigortalıların ve hak sahiplerinin hizmet birleştirme başvurusunda bulunabileceği bir uygulamanın bulunuyor.

"BORCU YOKTUR" BELGESİ ALINABİLECEK

Bu sayede iş yeri tescili olmayan ilgililerin e-Devlet üzerinden "borcu yoktur" ve "iş yeri kaydı yoktur" belgeleri alınabilecek.