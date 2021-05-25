Sicil affı meclisten geçti mi? 2021 Vergi sicil affı başvurusu ne zaman, nereden yapılır?

Vergi sicil affı, vergi ve sigorta borcu yapılandırma detayları ile gündeme geldi. Vergi borcu olan vatandaşlar, Vergi sicil affı başvurusu ne zaman, nereden yapılır? sorusuna yanıt arıyor.

Vergi mükelleflerinin merakla beklediği borçların yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı ile sicil affını içeren 15 maddelik torba yasa Meclis’e sunuldu.

Torba yasa ile birlikte görüşülecek konular arasında yer alan vergi sicil affının detayları da ortaya çıkmaya başladı.

Bu kapsamda vergi borcu olan vatandaşlar, ''Vergi sicil affı meclisten geçti mi? Vergi sicil affı başvurusu ne zaman, nereden yapılır?'' sorularına yanıt arıyor.

Peki, vergi sicil affı başvurusu ne zaman, nereden yapılır? İşte, detaylar...

VERGİ SİCİL AFFI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NEREDEN YAPILACAK?

Reel sektörün pandemi koşulları nedeniyle talep ettiği vergi ve prim borçlarını yapılandıran ekonomi paketi, cuma günü TBMM’ye sunuldu.

Vatandaşlar yasanın kabul edilmesi halinde önümüzdeki ay içerisinde, vergi daireleri aracılığıyla vergi affı başvurusunda bulunabilecek. İlk ödeme ise Eylül ve Ekim aylarında yapılacak.

Yasa teklifine göre, geçen yıl kasım ayında çıkarılan 7256 sayılı yasada borçlarını yapılandıranlar da yeni yapılandırmadan yararlanabilecek. 7256 sayılı yasadan yararlanlar mart ayı içinde hem ilk hem de ikinci taksitlerini ödediler. 3. taksit mayıs ayı içinde ödenecek.

TBMM’ye yeni sunulan yasada borç taksitlerini ödemeye devam edenler için ayrıcalık tanındı. Görüşülen yasanın 9. maddesine göre, ödemesi devam eden borçlular, isterlerse yeni yapılandırmadan yararlanabilecek. Ayrıca paketin içerisinde işletme kayıtlarının düzeltilmesi, stok düzeltme beyanı, işletme aktifine kayıtlı taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi, matrah ve vergi arttırımı gibi konularda yer alıyor.

7256 sayılı yasa kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılacak, bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için 7256’ya göre tercih edilen taksit süresine uygun katsayı uygulanacak, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek yeni yapılandırmaya göre yapılandırılacak ve ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan katsayı tutarlarının tahsilinden vazgeçilecek.

Yeni yasaya geçen borçlu, 7256 sayılı yasaya göre yaptığı taksitleri ödemek yerine kalan borcunu yeniden 6, 9, 12 ve 18 taksite bölebilecek. Dördüncü taksit ödemesi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılacak olan mükellef yeni yapılandırma ile ödeyeceği taksit dönemini de ötelemiş olacak, kalan borcunu da zamana yayacak.

Borçlu borcunu yapılandırdıktan sonra eğer taksitlendirmek isterse belli bir katsayı ile çarpılıyor. Yeni yapılandırma teklifinde borçlara uygulanan katsayılar, 6 taksit için 1.09, 9 taksit için 1.135, 12 taksit için 1.18, 18 taksit için ise 1.27 olarak belirlendi.

PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 90 İNDİRİM YAPILACAK

Peşin ödeme yapacak olan borçlulara ÜFE tutarından yüzde 90 indirim yapılacak. İlk 2 taksitin borcunu tamamen ödeyen kişilerin ise ÜFE’de yüzde 50’lik bir indirim uygulanacak.