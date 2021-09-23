Sigorta pirim borçlarının yapılandırması için hatırlatma yapıldı

Kamu borçlarının yapılandırılmasının kapsamında bulunan ve işverene sunulan sigorta prim borcunun yapılandırması başvurusu, bu ay sonunda tamamlanacak.

Diğer illerin SGK müdürleri gibi İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş da işverene, borcunu yapılandırma çağrısı yaptı.

YAPILANDIRMADA 30 EYLÜL SON GÜN

Prim ve borç yapılandırmasında son gün 30 Eylül 2021 olarak belirlendi.

YAPILANDIRMA E-SİGORTA KANALIYLA İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILABİLİYOR

Yapılandırma çağırısında bulunan SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş, “Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlu işveren ve sigortalılarımız 7326 sayılı yapılandırmadan yararlanmak için başvurularını 30 Eylül 2021 tarihine kadar, e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapılabileceği gibi, şahsen veya posta yoluyla bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine de yapılabilirler.” şeklinde bilgi verdi.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI YIL SONUNA KADAR YATIRILDIĞINDA FAİZ İSTENMİYOR

Göktaş açıklamasında, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarının da yapılandırma kapsamında 31 Aralık 2021 tarihine kadar ana para borcun tamamının ödenmesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezasının ve zammın silineceğini belirtti.

YAPILANDIRMANIN AVANTAJLARI

Göktaş, yapılandırmanın büyük avantajlar sağladığını söyleyerek, şöyle sıraladı:

-Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek.

-Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacak.

-Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak.

-İşverenlerimiz yapılandırmada ilk taksitini ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ve tam olarak ödemeleri halinde borcu yoktur yazısı alıp, ihalelere katılabilecek.

-Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacak.