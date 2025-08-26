Sigorta sektörünün aktif büyüklüğü: 2,9 trilyon lira

Türkiye Sigorta Birliği'nden (TSB) yapılan açıklamaya göre, 2025'in ilk yarısında sigorta sektörü, istikrarlı büyümesini sürdürerek hem bilanço yapısında hem de finansal dayanıklılığında güçlü sonuçlar elde etti.

Sektörün toplam aktif büyüklüğü yüzde 56 artışla 2,9 trilyon liraya ulaştı.

ÖZSERMAYE BÜYÜKLÜĞÜ YÜZDE 58 ARTTI

Aynı dönemde özsermaye büyüklüğü de yüzde 58 artışla 324,1 milyar liraya çıkarak sektörün sermaye gücünü pekiştirdi.

Özsermayedeki büyüme, yatırımcı güvenini pekiştirmenin yanı sıra sektörün uzun vadeli finansal istikrarına da katkı sağlarken sektörde sermaye verimliliğini artırmaya ve yeni yatırım stratejilerinin geliştirilmesine yönelik bir zemin oluşturdu.

TOPLAM PRİM ÜRETİMİ 576,3 MİLYAR LİRA OLDU

Bilanço gücünün yanı sıra prim üretiminde de sektör ivmesini korudu. Yılın ilk yarısında toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 576,3 milyar lira oldu.

Hayat dışı branşların toplam içindeki payı yüzde 86 olurken hayat ve bireysel emeklilik branşlarının payı yüzde 14 olarak gerçekleşti. Hayat dışı segmentte trafik yüzde 23, sağlık yüzde 22 ve yangın/doğal afetler yüzde 16’yla en yüksek prim üretimine sahip alanlar oldu.

"ÜLKEMİZİN UZUN VADELİ KALKINMA HEDEFLERİNE UYUMLU İLERLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

TSB Başkanı Uğur Gülen, güçlü bilanço yapısı ve artan sermaye gücüyle sektörün hem sigortalılar hem de yatırımcılar için güven ortamını pekiştirdiğini belirterek, şunları kaydetti: