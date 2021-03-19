Siirt fıstığı Almanya'da beğeni gördü

Siirt'te "yeşil altın" olarak adlandırılan ve Avrupa'nın en büyük fıstık işleme tesisinde işlemden geçirilen Siirt fıstığı, ilk kez ihraç edildiği Almanya'da tüketicinin beğenisini aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği'nin (AB) ortak yürüttüğü proje kapsamında kurulan Siirt Entegre Fıstık İşleme Tesisi 2017'de hizmete girmişti.

2020'DE ALMANYA'YA 7 TON FISTIK İHRACATI

Yurt içinde büyük market zincirleri ve online satış siteleriyle hijyen ortamda hazırlanan ürünler, tüketiciye ulaşırken geçen yıl Siirt Fıstığı İşleme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kendi markasıyla Almanya'ya 7 ton fıstık ihracatı gerçekleştirildi.

FISTIKLAR İLK OLARAK ALMANYA'YA GİTTİ

Tesiste yüksek kalite standartlarında paketlenen ve hijyen kurallarına dikkat edilerek hazırlanan ürünler, ilk olarak raflarda yerini aldığı ülke olan Almanya'da da ilgi gördü.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK FISTIK İŞLEME TESİSİ

Siirt Fıstık İşleme Tesisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Sorumlusu Erol Avcı, 4 yıl önce 10 milyon euroya mal olan Avrupa'nın en büyük fıstık işleme tesisi ile büyük avantaj elde ettiklerini söyledi.

"ALMANLAR SİİRT FISTIĞINI SEVDİ"

Tesiste 35 personelin çalıştığını belirten Avcı, tam kapasiteyle hizmet verebilmek için çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Tesiste işlenen fıstığın Almanya'daki rafları süslediğini kaydeden Avcı, "Bu ilk ihracatımızdı ve ihraç ettiğimiz ürünler büyük bir ilgi gördü. İlk gönderdiğimizde ürünümüze 'premium' dediler. Kısacası Almanlar Siirt fıstığını sevdi." dedi.

Burada fıstığın beğenilmesi üzerine Belçika, Hollanda, Avusturya, İngiltere, Çekya ile de ihracat görüşmelerine başlandığını bildiren Avcı, bu görüşmelerin olumlu neticelenmesiyle fıstığın hak ettiği değere kavuşacağını belirtti.

"FISTIĞIMIZ EL DEĞMEDEN İŞLENİYOR"

İşletme Müdürü Sinan Çelik de hasat zamanında üreticiden aldıkları fıstıkları tesiste işlediklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Siirt fıstığı tesiste önce boyutlarına, sonra açığı ve kapalısı birbirinden ayrılıyor. Kapalısı kırılıp iç elde etmek veya direkt kapalı şekilde satılmak üzere ayrılıyor. Ağzı açık olan ana çatlak dediğimiz fıstıklar ise boyutlarına göre ayrıldığı için paketleniyor veya kavruluyor ve ardından piyasaya arz ediliyor. Fıstığımız el değmeden işleniyor. Sadece doğal tuz kullanıyoruz ve herhangi bir katkı madde içermiyor."