Siirt'te kuyumcular, vatandaşları sahte altın konusunda uyardı Kuyumcular sahte altın konusunda bir artış olduğunu görerek, yurdun dört bir yanından uyarılarda bulunuyor.

İHA

Altın fiyatları arttıkça, kuyumculardan vatandaşlara sahte altın uyarısı artmaya başladı.

Siirt'te de kuyumcular, düğün sezonunun başlamasıyla internet üzerinden altın satışı yapan bazı kişilerin akıl almaz yöntemlere başvurduğunu belirtiyor.

Kuyumcular, vatandaşları güvenilir siteler ve kuyumculardan alışveriş yapması konusunda uyarıyor.

"Düğün mevsimi başladı, sahte altın arttı"

Siirt'te kuyumculuk yapan Cahit Özçelebi, düğün sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşları internet üzerinden satılan sahte altına karşı uyardı.

"İnternet satışlarında sahteye dikkat"

Son zamanlarda internet üzerinden yapılan altın alışverişlerinde altınların sahte çıktığını gördüklerini belirten Özçelebi, düşündüklerini şöyle özetledi:

Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altın satışları arttı. Bununla beraber internetten altın alımları da arttı. İnternetten altın alınmamasını tavsiye ediyoruz. Sahte altın piyasada çok fazla ve düğün sezonu da açıldı. İnsanlar internetten altın almaya başladı. İnternetten alınan altının alınmamasını tavsiye ediyoruz, çünkü piyasada sahte altın çok fazla. Tanıdığınız, güvendiğiniz kuyumculardan altın almanızı tavsiye ediyoruz. Vatandaşlar internetten satın aldıkları altınları bize getiriyorlar. Analiz ediyoruz çoğu sahte çıkıyor.

"Vatandaş internetten gramını bilmeden altın alıyor"

Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altındaki rağbet de arttı. İnsanlar çocuklarını evlendirecek ve haliyle internetten satılan altın piyasaya göre çok daha uyguna veriliyor. Ama tabii vatandaş bu altınların ayarını, gramını, milimetresini bilmeden alıyor.

"Tanıdık kuyumculardan alışveriş yapın"