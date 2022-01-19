Siirt'te ürün veren asırlık menengiç ağaçları koruma altına alındı

Siirt’te asırlık menengiç ağaçları, ürünlerinin piyasa değeri altınla yarıştığı için koruma altına alınıyor.

Siirt'e geçen yıl iç piyasada 300 liraya satılan bıttımın (menengiç) kilogram fiyatının, bu yıl kuraklıktan dolayı ürünün az olması ile 400 lirayı bulabileceği belirtiliyor.

İL MÜDÜRLÜĞÜ DEVREYE GİRDİ

Ürünün değerinden ve daha çok verim alınabilmesi için Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bıttım ağaçlarının korunması için çalışma başlattı.

Siirt’in Tillo ilçesine bağlı Fersaf, Sinep, Halenze ve İkizbağlar köyünde yaşları 150 ile 200 yıllık olan bıttım ağaçları, Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacak.

TİLLO'DAKİ AĞAÇLAR 200 YILLIK

Tillo ilçesi Fersaf köylünde bulunan 200 yıllık tarihi bıttım ağaçları asırlara meydan okuyor. Tarım ve hayvancılık alanında birçok başarılı projeyi hayata geçirerek ilçe ve köylerde tarım ve hayvancılık alanında sürdürebilirliği devam ettiren Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, asırlık bıttım ağaçların koruma altına alınması için çalışmalara devam ettiğini dile getirdi.

TİLLO'DAKİ AĞAÇLAR BÖLGENİN GEN KAYNAĞINI OLUŞTURUYOR

Asırlık bıttım ağaçlarından verim alındığını dile getiren Ziraat Mühendisi Abdulhamit Kireç de, “Şu anda Tillo’ya bağlı Fersaf köyünde bulunmaktayız. Burada ve çevre köylerde Sinep, Halenze ve İkizbağlar köylerinde yaklaşık olarak 15-20 bin dolayında burada görmüş olduğunuz gibi eski bıttım ağaçları mevcuttur. Bu ağaçların takriben yaşları 150 ile 200 yıllık dolayında olup, bu ağaçlar ilimizin gen kaynaklarını teşkil etmektedir.” dedi.