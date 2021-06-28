Siirt’ten ülke ekonomisine 250 milyon dolar katkı gelecek

Siirt’ten ülke ekonomisine 250 milyon dolar katkı gelecek

Yapımı devam eden çinko izabe tesisinin tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yılda 250 milyon dolar katkı sağlayacağı belirtildi.

Türkiye'nin her yöresinde sanayi hamleleri tek tek hayata geçiriliyor. Siirt’te de yapımı devam eden, Türkiye’nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinin inşaatında sona gelindi.

TÜRKİYE'NİN İLK ÇİNKO METAL KÜLÇELERİ BURADA ÜRETİLECEK

Siirt Organize Sanayi Bölgesi’nde, Türkiye’nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisi inşaatı hız kesmeden devam ediyor.

3 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Tesisin faaliyete geçmesiyle beraber 3 bin kişinin istihdam edileceği, ülke ekonomisine de yılda 250 milyon dolar katkı sağlanacağı aktarıldı.

TÜRKİYE’DEKİ EN BÜYÜK BAKIR YATIRIM TESİSİ OLACAK

Siirt Ticaret Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, Türkiye’deki en büyük bakır yatırım tesisinin bölgenin kalkınmasını tetikleyici bir rolü olacağını söyledi.

Fabrikanın tam kapasiteli olarak faaliyete girmesiyle beraber ülke ekonomisine büyük katkıları olacağını aktaran Kuzu, yaptıkları çalışmalar sonucu Lineer Grup’un Siirt’te geldiğini, Lineer Grup büyük bir bakır işleme tesisi kurmasıyla ilin kalkınmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

TESİS, SENE SONU FAALİYETE GEÇECEK

Kuzu, “Özellikle organize sanayide bölgemizde yakın zamanda yapımına başlanan çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe fabrikası çalışmalara son hızla devam etmektedir. Şu anda iş yüzde 70 aşamasına geldi. Eylül-ekim aylarında inşallah üretime geçecek, sene sonu tam olarak faaliyete geçecek. Faaliyete geçmesiyle beraber gerek ilimiz gerek ülkemiz ekonomisine çok büyük katkılar sağlayacaktır.” dedi.