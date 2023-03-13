Silikon Vadisi Bankası'nın Almanya şubesi için moratoryum ilan edildi ABD'de daha çok teknoloji şirketlerinin ihtiyaçlarına yönelik faaliyet gösteren Silikon Vadisi Bankası'nın iflasının ardından, İngiltere'deki yapılaşmasının HCBC tarafından satın alınması gündeme geldi. Bankanın Almanya şubesi için ise moratoryum ilanı veriliyor.

Almanya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin), Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) Almanya şubesi için moratoryum ilan etti. BaFin, ABD'de bankacılık sektörü üzerindeki riskleri artıran SVB'nin Almanya'daki şubesi için aldığı kararları açıkladı. "Alman şubesi, yükümlülüklerini yerine getiremeyecek" Açıklamada, SVB'nin Alman şubesinin yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği belirtilerek bankanın varlık satışı ve ödemelerinin dondurulduğu bildirildi. "Banka kapanacak ama son şekli henüz tamamlanmadı" Bankanın kapatılması kararının alındığı ifade edilen açıklamada, BaFin kararlarının ivedilikle uygulanabileceği ancak son şeklinin henüz tamamlanmadığı kaydedildi. "Bankacılık sektörü için sistematik risk oluşturmuyor" Açıklamada, SVB'nin Almanya şubesinin ülkenin bankacılık sektörü için sistematik risk oluşturmadığı vurgulandı. Banka kaynakları ve mevduat durumu aktarıldı 30 Mayıs 2018'de Almanya'da faaliyetlerine başlayan bankanın mevduat toplamadığı ve banka kaynaklarının Aralık 2022 itibarıyla 789,2 milyon euro olduğu bildirildi. Gözden Kaçmasın ABD'de banka iflası küresel piyasaları endişelendirdi Haberin Detayları