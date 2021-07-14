Sinema biletlerinde 'sıfır vergi' uygulaması uzatıldı

Sinema biletleri üzerinden alınan eğlence vergisi oranının yüzde sıfır olarak uygulanmasına, 31 Mayıs 2022'ye kadar devam edilmesine karar verildi.

Sinema biletleri üzerinden alınan eğlence vergisi oranının yüzde sıfır olarak uygulanmasına 31 Mayıs 2022'ye kadar devam edilmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

SIFIR VERGİ UYGULAMASI 31 TEMMUZ 2021’DEN 31 MAYIS 2022'YE UZADI

Buna göre, daha önce son tarihi 31 Temmuz olarak belirlenen "sinema biletleri üzerinden yüzde sıfır eğlence vergisi alınması" uygulaması, bir yıla yaklaşan bir süre için 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılmış oldu.