Sinemalar 1 Temmuz'da Oscar'lı filmlerle açılacak

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşme süreci, sinema salonu yatırımcılarının talebi doğrultusunda "sinema salonları" için 1 Temmuz'da başlayacak.

İçişleri Bakanlığı’nın, "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgesinde, yüzde 50 kapasite sınırına uymak şartıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren faaliyet gösterebilecekleri açıklanan sinema salonları, kapılarını 1 Temmuz'da açacak.

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Genel Sekreteri Fevzi Genç, normalleşme sürecine ilişkin mayıs ayının başında, sektör temsilcilerinin görüşleri alındığında, salgının şartları doğrultusunda 11 Haziran'da açılmayı talep ettiklerini söyledi.

1 HAZİRAN'DA BAŞLAYAN KADEMELİ NORMALLEŞME SÜRECİ SİNEMACILAR İÇİN ANİ BİR KARAR

Hükümetin normalleşme sürecine paralel hareket etmek istediklerini, fakat 1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşme sürecinin kendileri için "ani bir karar" olduğunu belirten Genç, şu ifadeleri kullandı:

"Sinema salonlarının açılması, restoranların açılması kadar kolay olmuyor. Sektörün farklı paydaşları var. Sinema endüstrisi farklı yürüyor. Paydaşların bir kısmı da uluslararası film şirketleri. Bir günde hazırlanmak ve sektörü canlandırmak mümkün değil. O yüzden film şirketleri ile de görüşerek, 1 Temmuz tarihinin daha iyi olacağını Kültür ve Turizm Bakanlığına ilettik. Onlarla yakın çalışıyoruz. Bu talebimizi İçişleri Bakanlığına ilettiler. Hızlı bir şekilde genelgeye döndü karar. Üyelerimizin yüzde 95'i 1 Temmuz'da salonların açılması görüşünde mutabık.

BAZI SALONLAR AĞUSTOS VE EYLÜLDE AÇILABİLECEK

Bazı arkadaşlarımız açılmak istiyor, bazıları ise ağustos ya da eylülde açılmak istiyor. Ama çok da ötelemek istemiyoruz, sonuçta ülke normalleşmek istiyor. İnsanlar sinemalara gitmek istiyor.

"ZARAR ETSEK DE NORMALLEŞMEYE KATKI SUNACAĞIZ"

Biz temmuz ve ağustosta büyük oranda zarar edeceğiz ama bu normalleşmeye de katkı da bulunmak istiyoruz açıkçası."

(Nomadland)

OSCAR'LI FİLMLER SİNEMA SEVERLERLE BULUŞACAK

Fevzi Genç, 1 Temmuz'da güçlü bir açılış yapmak istediklerini, bu doğrultuda film şirketleri ile görüştüklerini, büyük filmlerin 2-3 haftalık reklam süresine ihtiyacı olduğunu söyledi.

“GEÇEN YAZ VİZYONDA İZLETTİRECEK FİLMİMİZ YOKTU”

Vizyona girecek filmlerin planlamalarını bugünden itibaren yaptıklarını kaydeden SİSAY Genel Sekreteri Fevzi Genç, "Oscar'lı filmleri sinemaseverlerle buluşturmak istiyoruz. Oscar alan 'Nomadland' vizyona girecek. Film şirketiyle görüştük. Diğer Oscar ödüllü filmler için de çalışıyoruz. Kapalı kaldığımız süre içerisinde birikmiş filmlerimiz var. Geçen yaz vizyonda izlettirecek filmimiz yoktu ama artık Amerika salonları ve film sektörü açıldığı için gösterecek filmimiz var." dedi.