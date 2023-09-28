Sınırda Karbon Vergisi'nden karbon kaçağı riski taşıyan sektörler etkilenecek Sınırda Karbon Vergisi düzenlemesinden ilk etapta "karbon kaçağı riski" taşıyan sektörler etkilenecek.

AA

Avrupa Birliği'nde (AB) Sınırda Karbon Vergisi düzenlemesi 1 Ekim 2023'te yürürlüğe girecek.

Sınırda Karbon Vergisi'nin pilot olarak yürürlüğe girmesinden, ilk etapta "karbon kaçağı riski" taşıyan sektörlerin yanı sıra risk listesinde bulunmayan fosil yakıtlı elektrik üretimi ve hidrojen sektörleri etkilenecek.

Karbon kaçağı, bir karbon fiyatlandırması pratiğiyle düzenlenen şirketlerin genel merkezlerinin, karbon düzenlemesine tabi olmaktan kaçınmak için daha gevşek iklim düzenlemelerine sahip farklı bir bölgeye taşınması riskini ifade ediyor.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) 1 Ekim'de raporlama uygulamasıyla yürürlüğe giriyor. İthalatçılar için ilk raporlama dönemi 31 Ocak 2024'te bitecek.

1 Ekim'den 31 Aralık 2025'e kadar geçiş dönemi

Yönetmelik uyarınca AB, SKDM için 1 Ekim'den 31 Aralık 2025'e kadar geçiş dönemi uygulayacak. SKDM'nin pilot fazına uyum her 3 ayda bir yapılacak raporlamalarla tamamlanacak.

Bu süreçte şirketlerden, karbon emisyonlarına ilişkin veri toplaması ve bu verilere ilişkin raporlamalar gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Bu uygulamayla, ithalatı gerçekleştirilecek ürünlerin üretim süreçlerindeki karbon emisyonlarının AB standartlarında kabul görmemesi halinde, bunların ithalatçıları sınırda karbon fiyatı uygulamasına maruz kalabilecek.

Sera gazı emisyonlarının önlenmesi amaçlanıyor

Böylelikle AB, ithal edilen ürünlerin üretiminde açığa çıkan sera gazı emisyonlarının, ürünün üretildiği ülke dışına taşınmasını önlemeyi veya bu ürünlerin karbon yükünü kendi standartlarına uygun olarak düzenlemeyi amaçlıyor.

Bu sürece AB standartları doğrultusunda uyum gösterebilen şirketler ürünlerini AB pazarına, rekabetçiliklerini kaybetmeden ihraç edebilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)