Sinop ormanlarında toplanan mantarlar ek gelir kapısı

Ormanlarda yetişen çeşitli bitkiler yörede yaşayan köylülerce toplanarak ek gelir olarak değerlendirilirken, Sinop'ta da fesleğen ve yumurta mantarı değer görüyor.

Sinop’ta ormanlık alanlarda köylüler tarafından binbir emekle toplanan mantarlar, toptancılar tarafından kilosu 30-40 liraya varan fiyatlarla satın alınıyor.

YAĞIŞLAR ORMANLARDAKİ MANTARLARI COŞTURDU

Son günlerde kent merkezinde etkili olan aşırı yağışlar ormanlardaki mantarları coşturdu. Yağmurlarının ardından yetişen, merkeze bağlı Abalı ve Sarıkum köyü mevkisindeki fesleğen ve yumurta mantarı köylülerin de ek gelir kapısı oldu.

MANTAR TOPLAMAK İÇİN GÜNÜN İLK IŞIKLARINDA YOLA ÇIKILIYOR

Günün ilk ışıklarıyla ormana çıkan mantar avcıları en iyi mantarı toplamak için adeta birbiriyle yarışırken, gün boyu topladıkları mantarları da akşamüstü köy girişinde bulunan mantar toptancılarına getirerek satıyor.

MANTARIN KİLOSU KALİTESİNE GÖRE 35-40 LİRA ARASINDA

Köylülerin topladığı mantarları satın almak için toptancılar tarafından köy girişinde mantar pazarı oluşturulurken, toptancılar mantarın kilosunu kalitesine göre 35-40 liraya varan fiyatlarla satın alıyor.

KÖYLÜ MANTAR FİYATINI DÜŞÜK BULUYOR

Köyde hayvancılıkla uğraşan ve mantardan kendine ek gelir sağladığını söyleyen Sami Çolak, "Mantar sezonu açılalı 3 gün oldu. Mantar topluyoruz, mantarlarımızın fiyatlarını iki gün iyiyse üçüncü gün indirimli alıyorlar. Mantar fiyatlarını çok düşürdüler, bize de yazık. Ayaklarımızı ellerimizi dikenler yırtıyor. Rekabet olduğu zaman mantarın fiyatını artırıyorlar. Onun için biz vatandaş olarak mağdur kalıyoruz. Bugün birinci sınıf mantarı 30 TL’ye alıyorlar. Bugün mantardan 590 lira aldım. Ormanlarda mantarlar biraz azaldı, yarın bu parayı alamam. Sinop’un ormanlarının taşına toprağına nur yağsın. Çok bereketli ormanlarımız var." dedi.

"SİNOP ÇİFTÇİSİNE 140 BİN LİRA CİVARINDA PARA BIRAKTIK"

Toptancı İsmail Odacı ise "Sabah erken saatlerde köylere geliyoruz. Burada köylülerin toplayıp getirdikleri mantarları satın alıyoruz. Sonra Kastamonu’daki fabrikamıza getirip işleyip sonra yurt dışına ihracat yapıyoruz. Bunlar fabrikamızda tek tek işlenip paketleniyor. Sonra soğuk hava deposunda saklanıyor, talep olduğu zaman yurt dışına sevk ediliyor. Bugün Sinop’tan 5 tona yakın mantar aldık. Sinop çiftçisine 140 bin lira, civarında para bıraktık. Bu mantarların bir hafta daha çıkacağını düşünüyoruz.





ASIL MANTAR 15 EYLÜL’DEN SONRA ÇIKACAK

Asıl mantarın 15 Eylül’den sonra çıkacağını düşünüyoruz. Bugün mantarın kilosunu 30 TL’den aldık. Mantarın durumuna ve kalitesine göre fiyat değişiyor." diye konuştu.