Sinop'ta bereketli av: 3 bin 200 palamut yakalandı

Sinop’un Türkeli ilçesi Güzelkent açıklarında denize açılan Sinan Ersoy ve Cüneyt Yücel, sezonun en bereketli avlarından birine imza attı. İki balıkçı, tek seferde yaklaşık 3 bin 200 palamut avladı.

"HEM BALIKÇILARIN HEM DE VATANDAŞIN YÜZÜ GÜLÜYOR"

Güzelkent Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mürsel Sarısoy, sezonun ilk günlerinde istenilen verimin alınamadığını ancak son günlerde denizde palamut bolluğu yaşandığını belirtti.

Sarısoy, “Uzun süre verimli av olmadı ancak son günlerde palamut kendini göstermeye başladı. Şu anda teknelerimiz her seferden dolu dönüyor. Bu da hem balıkçılarımızın hem de vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyor.” dedi.

BÖLGE EKONOMİSİNE CANLILIK GETİRDİ

Balıkçı teknelerinin limana ağları dolu şekilde dönmeye başladığını vurgulayan Sarısoy, bu durumun hem balıkçılar hem de bölge halkı için sevindirici olduğunu ifade etti.

Sarısoy, yakalanan palamutların soğuk hava depolarında muhafaza edildiğini, ardından çevre il ve ilçelere gönderildiğini de sözlerine ekledi.