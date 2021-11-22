Sinop’ta lezzetli dağ çilekleri, tezgahlarda yerini aldı

Sinop'ta tezgahlarda yerini alan ve kilosu 20 liradan satışa sunulan dağ çileklerinin şifalı olduğu biliniyor.

Toplaması oldukça zahmetli olan organik dağ çileği, Sinop pazar tezgahlarında yerini alırken, oldukça şifalı olan meyvenin kilosu 20 liradan satışa sunuluyor.

SİNOP DAĞLARININ VERİMLİ TOPRAKLARI DAĞ ÇİLEĞİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Verimli toprakları ile birçok ürüne ev sahipliği yapan Sinop dağlarında kendiliğinden yetişen, kokusuyla olduğu kadar lezzetiyle de insanı cezbeden organik dağ çileği, pazar tezgahlarında yerini aldı.

BİRÇOK HASTALIĞA FAYDASI VAR

Vatandaşlar tarafından büyük bir özveri ve zahmetle toplanan organik dağ çileği, birçok hastalığa da faydalı olması sebebiyle yoğun talep görüyor. Sağlık açısından birçok faydası olduğu bilinen organik dağ çileği, genellikle reçel, komposto ve marmelat yapımında da kullanılıyor.

"ŞEKER HASTALARI TERCİH EDİYOR"

Dağ çileğinin satıcısı Naim Yılmaz, "Genellikle dağ çileğini çoğu kimse bilmiyor, tezgahta görünce merak edip geliyorlar. Denemeleri için ikram ettiğim zaman, tadını beğenip hemen satın alıyorlar. Çoğunlukla reçel, marmelat ve komposto yapımında kullanılıyor ama dağ çileğinin şeker hastaları tarafından çok tercih ediliyor.

KEMİK ERİMESİNE FAYDALI

Bu şeker hastalığına, kemik erimesine yani her şeye faydalı. Ölümden başka her şeye faydalı bir ürün diyebilirim. Organik ve gübresiz. Faydaları saymakla bitmez. Zaten vatandaşlar internet üzerinden araştırma yaparlarsa ne kadar faydalı olduğunu göreceklerdir.” dedi.