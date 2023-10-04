Sinop'ta oltası ile 5 kilo ağırlığında kırlangıç balığını yakaladı Sinop’ta bir vatandaş Karadeniz’de olta ile 5 kilo ağırlığında kırlangıç balığı yakaladı.

İHA

Olta ile büyük bir balık tutmak tüm balıkçıların hayali.

Sinop’ta bir kamu kurumunda çalışan Cihan Karataş (37), boş zamanlarında da balık tutuyor.

Kendisine ait balıkçı teknesi ile balık avına çıkan Karataş, oltası ile 5 kilo ağırlığında kırlangıç balığı tutmanın heyecanını yaşadı.

"Bugüne kadar tutuğum en ağır balık bu"

Balık tutmayı çok sevdiğini söyleyen Karataş, balık tutmanın kendisi için bir tutku olduğunu savunarak şöyle konuştu:

Bunun için büyük fedakarlık yapıyorum. Balığa çıkacağım zaman çok erken yatıyor, sabah erken saatte tekneye geliyorum, sonrasında da işe gidiyorum. Bunu yapmak, için disiplinli yaşamak gerekiyor. Bugün 5 kiloluk kırlangıç balığı tuttum. Daha önce de bu kiloya yakın bir kırlangıç balığı tutmuştum. Şu an tuttuklarım arasında en ağırı bu.

Balığı kendisine ayırdı

Kırlangıç balığının etinin çok lezzetli olduğunu söyleyen Karataş, balığı kendisine ayırdığını şu sözlerle anlattı:

Bu balık çok lezzetli bir balık eti, çok kaliteli. Bazen tuttuğum balıkları satıyorum, bunu satmak istemedim, kendime ayırmak istedim.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)