Sinop'taki kötü hava şartları balık tezgahlarını boş bıraktı

AA



Karadeniz'de beş gündür sert rüzgarların estiği olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, 1 Eylül’de başlayan av sezonu içerisinde ilk kez tezgahlarda balık yer almadı.

Karadeniz'de avcılık yapamayan balıkçılar limanlardaki bekleyişlerini sürdürüyor.

Tezgahlar ise tamamen boş kaldı.

Balık almak için tezgahlara gelen bazı vatandaşlar elleri boş dönüyor.

"KÖTÜ HAVA KOŞULLARI 5 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR"

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, bölgedeki olumsuz hava şartlarının 5 gündür aralıklarla devam ettiğini anımsattı.

"METEOROLOJİ UYARIYOR"

Yapılan meteorolojik uyarılar üzerine balıkçılar olarak denize açılmadıklarını vurgulayan Ünlü, şöyle konuştu:

Avcılık bu sürede hiç olmadı. Dolasıyla şu an itibarıyla tezgahlarımız boş kaldı. Yarın itibarıyla tezgahlarımızın yeniden dolmasını umut ediyoruz.

"FİYATLAR ETKİLENDİ"

Ünlü, olumsuz hava koşullarının balığın avcılığı kadar fiyatlarını da etkilediğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi: