Şirket kuracaklar dikkat! Anonim ve limited şirketlerin sermaye tutarları yükseltildi Anonim ve limited şirketlerin en az sermaye tutarlarında artışa gidildi. Limited şirketler için 10 bin lira olan sermaye tutarı 50 bin liraya çıktı. Anonim şirketlerin sermayesi ise 50 bin liradan 250 bin liraya yükseldi.

AA

Anonim ve limited şirketlerin eskiden uygulanan asgari sermaye tutarları artık geçerli olmayacak.

Anonim ve limited şirketlerin en az sermaye tutarları artırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre lmited şirketler için 10 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı ise 50 bin liraya çıkarıldı.

Anonim şirketlerin sermayesi 50 bin liradan 250 bin liraya çıktı

Buna göre, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükmü uyarınca anonim şirketler için 50 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı 250 bin liraya çıktı.

100 bin lira olan başlangıç sermayesi 500 bin lira oldu

Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde 100 bin lira olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı 500 bin liraya yükseltildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)