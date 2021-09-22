Sivas pastırması tescil yolunda ilerliyor

Pastırma denince ilk akla gelen Kayseri iken; Kastamonu, Malatya, Afyon ve Adapazarı da pastırma üretiminde adından söz ettiriyor. Ancak Sivas, tüm bu iller arasında "en iyi" olduğu iddiasını taşıyor.

Pastırma, kahvaltı ve yemeklerde kullanılan, birim fiyatının yüksekliği ile bilinen, hemen herkesin sevdiği ve özlediği bir tat. Yurt dışında yaşayanların ziyaretlerinde en çok satın aldığı ürünlerin başında pastırma geliyor.

Pastırma, farklı illerde ustaları tarafından üretildiği gibi kurulan fabrikalarda da işlem görüyor.

SİVAS, PASTIRMASININ PATENTİ İÇİN BAŞVURU YAPTI

Sivas, tüm bu illerin arasında sıyrılarak en iyi üretime sahip oldukları iddiası ile pastırmasının coğrafi işaret kapsamına alınması için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuruda bulunuldu.

Kendine has lezzeti ve tadıyla yiyenleri mest eden Sivas pastırması tescil yolunda. Doğal olarak beslenen hayvanların etini kullanmaya gayret gösteren Sivaslılar, sofraları süsleyen Sivas pastırmasının lezzeti konusunda da iddialı.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas pastırmasının coğrafi işaret tescili için başvuruda bulunduklarını söyledi. Denetim aşamasında olan Sivas pastırmasının ilerleyen günlerde tescillenmesi bekleniyor.

“TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE BİZİM USTALARIMIZ VAR”

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Türkiye’nin her tarafında Sivaslı pastırma ustalarının olduğunu söyleyerek, “Pastırmanın eti birinci kalite olmazsa pastırma olmaz. Lezzet anlamında değişiklikler var, bu da yapan usta ile ve hayvanın meralarda yediği otla alakalı. Bütün pastırmalar kalitelidir. Bizim Sivas pastırmasını yapan ustalar Sivas’ın Kızılcaköy’ünde yetişmişlerdir. Türkiye’nin her tarafında, bütün kombinelerde bizim ustalarımız vardır. Emekçi dediğimiz insanlar onlardır. Onların sayesinde bu pastırmacılık çok gelişti. Kayseri başta olmak üzere bu işin patronluğunu yapan fabrikalar kuruldu. Kastamonu, Afyon ve Adapazarı ve Sivas’ta var. Sivas daha önce ustalıklarla övünüyordu.





SİVAS'TA 10 TANE PASTIRMA FABRİKASI AÇILDI

Şimdi Sivas’ta da 10 taneye yakın pastırma fabrikası var. Biz bu işten çok memnunuz ve yakın zamanda bu işi daha da geliştireceğiz. Ticari anlamda büyükşehirlere açılmaya başladık.” dedi.

“COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ İÇİN BAŞVURU YAPTIK”

Hastaoğlu, coğrafi işaret tescili için başvuru yaptıklarını söyleyerek, “Sivas Ticaret Borsası olarak Sivas pastırmasının coğrafi işaret tescili için başvuru yaptık. Şu anda denetim aşamasında. Yakın zamanda sonuçlanınca Sivas’ımız adına bir tescilli ürün daha oluşacak. Bundan sonraki üretilecek tüm pastırmalar bu standartta olacak. Sivas pastırmasının diğerlerine göre bir özelliği var.

"SİVAS PASTIRMASININ FARKI ETİ, ÇEMENİ VE TUZU"

Meralardaki ot çeşitliliği lezzete ayrı bir haz verir. Sivas pastırmasında toz çemen kullanır. Tuz da çok önemli pastırmada, Türkiye’de olmayan fadlum tuzumuz var. Fadlum köyünün olduğu bölgede üretilen tuz var. Karınca başı büyüklüğündedir. Bu tuzu pastırmada kullanarak süper bir kaliteyi yakalamış durumdayız.” diye konuştu.

“EN İYİ PASTIRMA SİVAS’INDIR”

Abdulkadir Hastaoğlu, en iyi pastırmanın Sivas’a ait olduğuna değinerek, “En iyi pastırma Sivas’ındır. Herkes kendi ilini söyler biz de tabii ki kendi ilimizi söylüyoruz ve buna güvenerek coğrafi işaret tescili için müracaatımızı yaptık. Ürünümüze güvenmesek bu girişimde bulunmayız. Her ne kadar Kayseri ve Kastamonu olsa dahi biz bu işin en başı olan imalatında, merasında, et imalatında ve hepsinde varız.

"TİCARİ OLARAK İLERİYE GİDEMESEK DE KALİTE OLARAK BİR NUMARA SİVAS"

Ticari olarak çok fazla ileriye gidemesek de kalite olarak bir numara Sivas diyorum. Fiyatlarımız da çok fazla artmadı. Normal seyrinde devam ediyor.” ifadelerini kullandı.