Ülke genelinde etkisini gösteren kuraklığa ve mayıs ayında Sivas'ta yaşanan zirai dona rağmen tritikalede, 3 bin ton civarında ürün bekleniyor.

Türkiye'deki tritikale tohum ihtiyacının yarısının karşılandığı Sivas'ta, Ulaş Tarım İşletmesi'ndeki "devasa" tarlalarda hasat sürüyor.

KABA YEM AÇIĞINI KAPATMADA ALTERNATİF ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLİYOR

Sivas'ta buğday ve çavdarın melezinden elde edilen ve kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olarak yetiştirilen tritikalenin hasadından yaklaşık 3 bin ton rekolte bekleniyor.

Sivas'ta buğdayın alternatifi tritikale kuraklığa rağmen üreticisini mutlu etti VİDEO



SİVAS’TA 12 BİN 350 DEKAR ALANDA EKİLDİ

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Ulaş Tarım İşletmesi'nde, bu yıl 12 bin 350 dekar alanda tritikale ekimi yapıldı.

Buğday ile arpanın verimli ve kaliteli yetişmediği tarla koşullarında yüksek verim potansiyeline sahip, çoğunlukla hayvan beslenmesinde tercih edilen, yemlik kalitesi mısır, buğday ve arpa ile eşit olan tritikalenin hasadı sürüyor.

AYNI ANDA 5 BİÇERDÖVERLE HASADI YAPILIYOR

"Devasa" tarlalarda aynı anda 5 biçerdöverle yapılan hasadın, 15 Ağustos'a kadar devam etmesi bekleniyor.

“ÜÇ ÇEŞİT TOHUMUMUZ VAR”

Ulaş TİGEM Müdürü Hasan Keskin, "12 bin 350 dekarda üç çeşit tohumumuz var. Bunlar, Karma-2000, Tatlıcak-97 ve Ümranhanım tohumları." dedi.

DÖNÜMDE 225 KİLOGRAM VERİM ALINIYOR

Dönümde ortalama 225 kilogram verim elde edildiğini belirten Keskin, "Bölgeye göre bu çok çok iyi. TİGEM olarak pandemi ve kuraklığa rağmen Türkiye'nin tritikale tohumculuğunun yüzde 50'sini üretmemiz onur ve gurur verici. İşçisi, memuru ile tamamen üretim için odaklanmış durumdayız." diye konuştu.

“HAYVANCILIK YAPAN HER BÖLGENİN TRİTİKALE TOHUMUNA İHTİYACI VAR”

Keskin, yem bitkisi olarak kullanılan tritikale tohumunun çok faydalı olduğunu kaydederek, "Türkiye'nin her bölgesinden talip var çünkü hayvancılık yapan her bölgenin tritikale tohumuna ihtiyacı var. Arpa ve buğdaya göre daha verimli, kuraklığa çok dayanıklı bir bitki. Protein oranı olarak da çok yüksek, enerjisi çok iyi olan bir ürün." ifadelerini kullandı.

Rekolteden umutlu olduklarını bildiren Keskin, 3 bin ton civarında ürün beklediklerini sözlerine ekledi.