Sivas'ta iki yıldır tuza zam yok

Bütün ürünlere üst üste zam yapılırken Sivas'taki bir üretici, tuzun fiyatını 2 yıldır artırmayarak ezber bozdu.

Genellikle zam haberlerine alışmışken, bu kez zam yapmama haberi ile karşı karşıyayız.

Sivas'ın Bingöl köyü yakınında bulunan tuzlada üretilen kaynak tuzunun içerisinde 84 farklı mineral bulunuyor ve birçok yemeğe tat veriyor. Binbir emekle üretilen tuz hasat edildikten sonra temizlenip paketleniyor. Daha sonra yurt içinde birçok ile gönderilen tuz, yurt dışında da İspanya'dan alıcı buluyor.

"TUZUN FİYATINI PANDEMİ NEDENİ İLE ARTIRMADIK"

Tuz üreticisi Fikri Çiçek, pandemi den dolayı tuzun fiyatını bu sene de artırmadıklarını söyledi.

“1.500 VE 2 BİN TON ARASI ÜRETİMİMİZ OLUYOR”

İşletme sahibi Fikri Çiçek, yılda mevsimine göre bin 500 ve 2 bin ton arası tuz üretimleri yaptıklarını söyleyerek, “Bulunduğumuz yer Sivas merkeze bağlı tuz ocağı. Burası kaynak tuzlası, tuz yıkaması yapıyoruz. Sivas'ta kaynak tuzlası içerisinde ilk defa tuz yıkayan firma biziz. Sivas'ı geçtik Türkiye'de kaynak tuzlaları içerisinde böyle bir tesis sadece Sivas'ta bizim firmamız da var. Yılda mevsimine göre değişiyor 1.500 ve 2 bin ton arası üretimiz oluyor. 15-20 gün sonra çiftçi gibi hasata gireceğiz. 10'uncu ay gibi hasata girip, ürünümüzü fabrika içerisine alacağız. Burada tekrar yıkama ve paketleme yapıp müşterinin isteğine göre salamura tuz, peynir tuz, yemeklik tuz şeklinde servis ediyoruz.” dedi.

İKİ YILDIR FİYATI AYNI

Çiçek, tuzun fiyatını artırmadıklarına değinerek, “Fiyat değerlendirmesi şöyle; ailemle oturup bir toplantı yaptık. Bu sene fiyatı ne yapabiliriz diye, fiyatı artırmadık. Çünkü pandemi var. Her tarafta fiyatlar iki katı arttı. Tuz da artmasın dedik.

TUZ TEMEL GIDA

Çünkü tuz temel bir gıda. Bir ev tuzsuz, unsuz, şekersiz, olmuyor. Un ve şeker fiyatı iki katı arttı, biz de dedik ki biz fiyatı artırmayalım. Bu sene geçen seneki fiyatla aynı fiyatı yaptık.





KİLOSU 1 LİRA

Geçen sene de kilosunu 1 liradan veriyorduk, bu sene de kilosunu 1 liradan müşterilerimize sunmaya başladık.” ifadelerini kullandı.