Yeni Hayvanları Koruma Kanunu'nun kabulünün ardından “Anadolu Aslanı” adıyla ünü dünyaya yayılan kangal köpeği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle teknolojik bir tesise kavuştu.

Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Sivas'ta açılarak bu alandaki en donanımlı tesis ülkeye kazandırılmış oldu.

Merkezde incelemede bulunan Varank, deri altına çip yerleştirilen yavru bir kangala,“Dost” ismini verdi.

"YENİ HAYVANLARI KORUMA KANUNU'NA UYGUN TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK EN MODERN TESİSİNİ ÜLKEMİZE KAZANDIRDIK"

Bakan Varank, merkezde yetiştirilen köpeklerin çipli takip sistemi ile dünyanın her yerinde izlenebileceğini kaydederek “Yeni Hayvanları Koruma Kanununa uygun Türkiye’nin en büyük en modern en güzel tesisini Sivas’tan ülkemize kazandırmış olduk.” dedi.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU'NUN İLK UYGULAMASI SİVAS'TA

Sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapan Bakan Varank, “Yüce Meclisimizden geçen Hayvanları Koruma Kanununun ilk uygulamasını Sivas’ta hayata geçirdik. Çiple dünyanın her yerinde takip edilecek kangal köpeklerini ORAN Kalkınma Ajansımızın desteğiyle koruma altına almaya başladık. Can Dost’larımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.” mesajını verdi.

Sivas'ta kangal köpeği yetiştirme, eğitim ve koruma merkezi açıldı ViDEO

MERKEZ 143 DÖNÜMLÜK ARAZİ ÜZERİNE KURULDU

Sivas Merkez Merakum bölgesinde 143 dönümlük arazi üzerine kurulu merkezde, kangal köpeklerinin genetiği çipli takip yazılım sistemi ile korunacak. Soyağacı çıkartılacak köpekler, dünyanın neresinde olursa olsun takip edilebilecek. 109 köpek kapasiteli merkezde, yavru kangallar online olarak sahiplendirilecek.

KANGALLAR, ÇOBANLARIN YOLDAŞI

Hayvanları Koruma Kanunu’nu sil baştan değiştiren kanun teklifinin, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından Sivas’ta önemli bir açılış gerçekleştirildi. Çobanların can yoldaşı kangal köpeklerinin yetiştirilmesi, eğitim ve korunmasını sağlayacak teknolojik bir proje hayata geçti.

BAKANLIK DESTEĞİ VERİLDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile il özel idaresinin ortak finansmanı ile başlatılan Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi projesi başarıyla sonuçlandı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK TESİSİ

Bakan Varank tesisi, “Dün kanun yasalaştı. Bugün yeni Hayvanları Koruma Kanununa uygun Türkiye’nin en büyük, en modern, en güzel tesisini Sivas’tan ülkemize kazandırmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah Bismillah.” diyerek açtı.

DEVLETİN KAYITLARINDA YER ALACAK

Tesiste incelemelerde bulunan Varank, çip takılan yavru bir köpeği görünce “Diyelim ki ben bu köpeği buldum. Bu çipi okuttuğumda çip numarasını nereden kontrol edeceğim. Devlet bunu kayıt altına mı alıyor?” diye sordu. Çipi takan veteriner hekim, “Evet, nereden geldiği, sahibinin kim olduğu, hangi aşıların yapıldığı görülüyor.” dedi. Varank, çiplerin yerli olarak üretilmesi ile ilgili de “Bu konuya el atalım.” dedi.

"İLK UYGULAYAN BİZİZ"

Varank, yanında bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz’a dönerek “Yüce Meclis’te çıkardığınız kanunu ilk uygulayan biziz.” diye konuştu.

ADI "DOST" OLDU

İsmet Yılmaz’ın minik yavru için “İsim verin.” teklifi üzerine Varank, “Sivas’a özgün bir isim verelim.” dedi. Beraberindekilerin farklı önerileri dinleyen Varank, yavru kangala “Dost” ismini verdi.

GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK

Ziyaretinin ardından soruları yanıtlayan Varank, “Burası Türkiye’ye örnek olacak çok değerli endemik bir ırkın gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması için kurduğumuz bir tesis. Kangal köpekleri, emin, ehil ellerde yetiştirilecek. Eğitimleri yapılacak. Çipli takip sistemi ile dünyanın her tarafında takip edilebilecek.” dedi.

ULUSLARARASI TANITIMA KATKI SAĞLANACAK

ORAN Genel Sekreteri Kilci, projenin Sivas’ın turizm ve tanıtımına çok büyük katkısı olacağını ifade ederek “Kangal köpeği ulusal manada bilinen bir marka. Bu merkezin uluslararası tanıtıma da büyük bir katkısı olacağını düşünüyoruz.” diye konuştu.

ORAN’DAN 5.3 MİLYON LİRALIK DESTEK

ORAN’ın 5 milyon 300 bin liralık desteğiyle toplam 8 milyon liralık bir yatırımı hayata geçirdiklerini söyleyen Kilci, “Modern veteriner kliniği ve yanında bir laboratuvar olacak. Laboratuvarda gerek kangal köpeğinin olası hastalıklarının izlenmesi ve tedavisi gerekse de üniversiteler tarafından Kangal köpeği üzerinde çalışmalar yapılabilecek.” dedi.

ÇOCUKLARLA ETKİLEŞİME GİRECEKLER

Kilci, merkezde ziyaretçiler için bir de gösteri alanı bulunduğunu kaydederek “Ziyaretçiler kafeteryada otururken gösteri alanında da kangal köpek yavrularıyla çocuklar etkileşim içinde olup köpekleri sevebilecekler.” diye konuştu.

KANGAL IRKI KORUNACAK

Merkezde çalışan Veteriner Hekim Pınar Karaköse, kangal köpeklerinin kontrolsüzce yurt dışına çıkartıldığına işaret ederek “Hayvansever görünüp bu hayvanlardan istifade edenler var. Biz devlet eli ile bunun önüne geçtik. Burada kangal köpeğinin ırkı muhafaza edilecek.” dedi.

TAM TEŞEKKÜLLÜ MERKEZ

109 köpek kapasiteli Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi’nde yazlık ve kışlık padoglar, yürüyüş alanları, kangal köpeği tanıtım müzesi, showroom, yarışmaların yapılacağı alanlar, veteriner kliniği, köpek barınak evleri, çocukların gezeceği alanlar ve restoran bulunuyor.

ÇİPLİ TAKİP SİSTEMİ İLE KÖPEKLER TAKİP EDİLECEK

Merkezde, kangal köpekleri için çipli takip yazılım sistemi geliştirildi. Çipli takip sistemi ile kangalların soy ağacı görülebilecek. Çip sayesinde köpeklerin nerede doğduğu kim tarafından sahiplendirildiğine ulaşılabilecek. Merkez, ilde bu alanda çalışmalar yürüten diğer yapılarla koordineli olarak çalışacak. Merkez aracılığıyla kangal köpeği ırkının korunmasına yönelik çalışmalar tek elden yürütülecek.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARA IŞIK TUTULACAK

Merkez, araştırma yapmak isteyen akademisyenlere uzun vadeli gözlem olanağı sunacak. Veterinerlik ve laboratuvar hizmetleri ile istatistikler oluşturulacak ve raporlamalar yapılacak. Bu hizmetler bilimsel çalışmalara ışık tutacak. Aynı zamanda ırkın özelliklerinin bilimsel olarak belirginleşmesini sağlayacak.

BÖLGESEL KALKINMAYA KATKI

Merkezin bir cazibe noktası olarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlaması, küçükbaş hayvan varlığının korunmasını desteklemesi, turizme artı değer kazandırması hedefleniyor.

SÜRÜNÜN KORUYUCUSU ÇOCUKLARIN DOSTU

İyi bir sürü koruyucusu bilinen kangallar, Amerika’dan Afrika’ya kadar birçok kıtaya yayılmış durumda. Sahibine bağlılığıyla öne çıkan kangal köpekleri, çocuklara karşı dostça davranışlarıyla tanınıyor. Kangallar, kurtlara karşı verdikleri mücadele nedeniyle “Anadolu Aslanı” olarak anılıyor. Kangal köpekleri, her türlü iklim koşuluna uyum sağlayabiliyor.