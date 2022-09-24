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    Sivas'ta kuşburnu meyvesi toplanmaya başladı

    Kuşburnu çayı, kışın içimizi ısıtır. Aynı şeyi bu meyveyi toplayanlar için söyleyemeyiz.
    • 24.09.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 24.09.2022 - 17:44
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    Sivas'ta kuşburnu meyvesi toplanmaya başladı

    Kış aylarının vazgeçilmezi kuşburnu zorlu arazilerde toplanmaya başlandı.

    Sivas da kuşburnunun toplandığı illerden biri.

    Kış aylarının vazgeçilmezi ve adeta vitamin deposu olarak bilinen kuşburnu meyvesi daha çok kadınlar tarafından toplanıyor.

    Sivas merkeze bağlı Gazi köyünde bir araya gelen kadınların zorlu kuşburnu meyvesi toplama mesaisi başladı.

    Kuşburnu çalılar ve dikenler arasında toplanıyor

    Genellikle dağlık bölgelerde yetişen Kuş burnu meyvesi çalılı ve dikenli yapısıyla toplayanlara bin bir güçlük çıkarsa da içerisinde bulunan vitamin ve lezzeti dolayısı ile vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor.

    Sivas'ta kuşburnu meyvesi toplanmaya başladı VİDEO

    kurburnu

    Marmelat ve komposto yapılıyor

    Dikenlerin arasından tek tek özenle toplanan kuşburnu meyvesinden gerek marmelat gerek komposto gerekse kurutularak çayı yapılabiliyor.

    Sivas ta kuşburnu meyvesi toplanmaya başladı #2

    Sivas ta kuşburnu meyvesi toplanmaya başladı #3

    Sivas ta kuşburnu meyvesi toplanmaya başladı #4

    Sivas ta kuşburnu meyvesi toplanmaya başladı #5

    Sivas ta kuşburnu meyvesi toplanmaya başladı #6

    Sivas ta kuşburnu meyvesi toplanmaya başladı #7


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