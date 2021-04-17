Ramazan ayı güzellikleri ile beraber geldi. Bu aya özel tatlar Türkiye'nin dört bir yanında hayat bulmaya başladı. Sivas'a özgü horoz şekeri de işte bu tatlardan.

Sivas’a özgü Ramazan ayının asırlık geleneklerinden "Horoz Şekeri" tezgahlardaki yerini aldı.

SADECE RAMAZAN AYINDA SATILIYOR

Sadece Ramazan ayında satılan bu şekeri çocuklar kadar yetişkinler de tercih ediyor. Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında dışarı çıkamayan çocuklarını sevindirmek isteyen aileler horoz şekerine rağbet gösteriyor.

KORONAVİRÜS NEDENİ İLE SATIŞI ZORLAŞTI

Kentin farklı yerlerinde küçüğünü 1,5 büyüğünü 5 liraya kadar satan seyyar satıcılar koronavirüsü nedeniyle insanların paketlere dokunmaktan çekindiğini ve satışların azaldığını söyledi.

Sivas’ta Ramazan'ın tadı ‘horoz şekeri’ VİDEO

<br />

“RAMAZAN’A ÖZEL, SİVAS’A ÖZGÜ BİR ŞEKER”

Horoz Şekeri satıcısı Cemal Can Aydın, Horoz Şekerinin Sivas’a özgü bir şeker olduğunu belirterek, “Horoz şekeri Ramazan’a özel Sivas’a özgü bir şekerdir. Özellikle Ramazan’da yapılır Sivas’taki herkes bilir horoz şekerini buradan başka bir yerde de bulunmaz. Pandemi Ramazan’da biraz etkiledi bizi işlerimiz düştü, insanlar paketlere dokunmaktan kaçınıyorlar. Bu şekerin özelliği Sivas’a özgü olması sadece Sivaslılar yapabiliyor. Ramazan’a ait bir gelenek görenek.





SADECE SAF ŞEKER KULLANILIYOR

Malzemelerinde sadece saf şeker kullanılıyor. Glikoz yok kullanırsak zaten özelliği kaçar Sivas’a özgü olmasının özelliği gider. Fiyatları küçüklerininki 1,5, ortalar 2-3 lira, büyükleri de ortalama 4-5 lira olarak değişiyor." dedi.

“BELKİ 100 YILDIR VAR BU ŞEKER”

Erdal Yarış, torunları için Horoz Şekeri almaya geldiğini belirterek, “Horoz şekerleri bize eskiyi nostaljiyi bizim çocukluğumuzu hatırlatıyor. Torunlara jest yapalım eski günleri hatırlayalım dedik. Eski Ramazan’lar yok ama bunlar bize eskiyi hatırlatıyor. Sivas’ın yerlileri bunu biliyor ondan alıyorlar. Sivas’ın yerli şekeri geleneksel belki de 100 yıllık vardır.” dedi.