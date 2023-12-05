Türkiye, altyapı yatırımlarına ve çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Sivas'ın iki ilçesinin ortasında yer alan ve Sivas-Malatya Karayolu üzerinde yapılan Yağdonduran Tüneli de bunlardan biri oldu.
Bölgede trafiği rahatlatacak tünelin yapımı tamamlandı.
Proje hizmete girdiğinde güzergahın 1.500 metre kısalacağı belirtildi.
Açılışa hazırlanan tünel ile ilgili Sivas Valiliği'nden açıklama yapıldı.
Sivas-Malatya kara yolunda kış aylarındaki ulaşım sorunu ortadan kaldırılacak
Vali Yılmaz Şimşek ve heyettekiler, Sivas-Malatya kara yolu Yağdonduran geçidinde kış aylarında yaşanan ulaşım sorununu ortadan kaldıracak tüneli inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Tünel, çift tüp şeklinde inşa edildi
Şimşek ve beraberindekiler, çift tüp şekilde inşa edilen tünelde test sürüşü de gerçekleştirdi.
Uzunluğu 5 bin metre
1.567 metre uzunluğundaki tünelin bağlantı yolları ile birlikte toplam uzunluğu 5 bin metreye ulaşıyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış