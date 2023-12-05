Sivas'ta Yağdonduran Tüneli'nin yapımı tamamlandı! Açılışa hazırlanıyor Sivas'ın Kangal ile Ulaş ilçeleri arasında 2 tüp şeklinde yapımı tamamlanan 1.567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tüneli'nde sona gelindi.

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AA

Türkiye, altyapı yatırımlarına ve çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sivas'ın iki ilçesinin ortasında yer alan ve Sivas-Malatya Karayolu üzerinde yapılan Yağdonduran Tüneli de bunlardan biri oldu.

Bölgede trafiği rahatlatacak tünelin yapımı tamamlandı.

Proje hizmete girdiğinde güzergahın 1.500 metre kısalacağı belirtildi.

Açılışa hazırlanan tünel ile ilgili Sivas Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Sivas-Malatya kara yolunda kış aylarındaki ulaşım sorunu ortadan kaldırılacak

Vali Yılmaz Şimşek ve heyettekiler, Sivas-Malatya kara yolu Yağdonduran geçidinde kış aylarında yaşanan ulaşım sorununu ortadan kaldıracak tüneli inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Tünel, çift tüp şeklinde inşa edildi

Şimşek ve beraberindekiler, çift tüp şekilde inşa edilen tünelde test sürüşü de gerçekleştirdi.

Uzunluğu 5 bin metre

1.567 metre uzunluğundaki tünelin bağlantı yolları ile birlikte toplam uzunluğu 5 bin metreye ulaşıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)