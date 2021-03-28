Sivas'taki 'Hobbit Evleri'nde kış ve bahar bir arada

Sivas'taki 'Hobbit Evleri'nde kış ve bahar bir arada

Sivas'ta "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri ve çevresinde, kış ve baharı bir arada görmek mümkün.

Kentte gece saatlerinde sıfırın altına inen hava sıcaklığı nedeniyle yamaç evlerinin bulunduğu alandaki süs havuzunun bir kısmında uzun buz sarkıtları dikkati çekti.

BUZ SARKITLARININ OLUŞTURDUĞU MANZARA ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Buz sarkıtlarını görmek için aileleriyle bölgeye gelen vatandaşlar, güzel manzarayı fırsat bilip fotoğraf çektirdi.

Sivas'taki 'Hobbit Evleri'nde kış ve bahar bir arada VİDEO

"SİVAS'IN GENELİNDE 4 MEVSİM BİR ARADA"

Vatandaşlardan Osman Çağrıcı, Sivas'ın birçok yerinde 4 mevsimin bütün güzelliklerinin görülebileceğini söyledi.

"YAZIN KIŞI, KIŞIN DA YAZI YAŞAMAK MÜMKÜN"

Çağrıcı, "Burada yaz mevsiminde kışı, kış mevsiminde de yazı yaşayabilirsiniz. Kentin değişik yerlerinde bu tip manzaralara rastlarsınız. Bir tarafta buzlar varken diğer tarafta her yer yeşillenmiş, neredeyse ağaçlar çiçek açacak. Hobbit Evleri gibi kentimizde birçok yerde bu güzellikleri görebilirsiniz." diye konuştu.

"BUZ SARKITLARINA HAYRAN KALDIM"

Ziyaretçilerden Ramazan Çiğdem ise Hobbit Evleri'nin Türkiye'nin sayılı güzel yerlerinden birisi olduğunu belirterek, gece gündüz sıcaklık farkı nedeniyle oluşan buz sarkıtlarına da hayran kaldığını dile getirdi.