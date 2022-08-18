Haberler

Ekonomi Haberleri

Sky News sunucusu, İngiltere'deki enflasyonu anlattı

Sky News sunucusu, İngiltere'deki enflasyonu anlattı

Enflasyonun yüzde 10'un üzerine çıktığı ülkede hangi üründe ne kadarlık artış olduğu tek tek sıralandı.