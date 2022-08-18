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    Sky News sunucusu, İngiltere'deki enflasyonu anlattı

    Enflasyonun yüzde 10'un üzerine çıktığı ülkede hangi üründe ne kadarlık artış olduğu tek tek sıralandı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 10:34
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    Sky News sunucusu, İngiltere'deki enflasyonu anlattı

    İngiltere'de hayat pahalılığı, son yılların en yüksek seviyesini gördü.

    Açıklanan veriler, ülkedeki enflasyonun yüzde 10,1'e çıktığını söylüyor.

    Londra merkezli Sky News'te, artan enflasyonun hangi ürüne ne şekilde yansıdığı anlatıldı.

    İngiltere ekranlarında gündem enflasyon

    Enflasyonun dramatik artışını gösteren tabloyu yorumlayan sunucu, "Ekonomistlerin tahmininden daha erken sürede yüzde 10'un üzerine çıktı. İngiltere Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin 5 katı." denildi.

    1982'den bu yana çift haneli rakamlara çıktı

    Enflasyonun, Şubat 1982'den bu yana çift haneli rakamlara ulaştığına dikkat çekildi.

    Sunucu, "Bilhassa yiyeceğe ve içeceğe baktığımızda, fiyatlar haziran ve temmuz arasında artmaya devam etti. Yüzde 2,3'lük artış, temmuza kadar olan yıllık (gıda) enflasyonu yüzde 12,7'ye yükseltti." dedi.

    Sky News sunucusu, İngiltere'deki enflasyonu anlattı ViDEO

    Zamlanan temel gıdalar

    Temel gıdalardaki artışa dikkat çekilerek, sütün yüzde 34, tereyağının yüzde 27,1, makarnanın yüzde 24,4, yumurtanın yüzde 14,6 ve ekmeğin yüzde 11 arttığı belirtildi.

    Enflasyon konusunda en büyük itici gücün enerji olmaya devam ettiğinin altını çizen Sky News spikeri, "Gaz yüzde 95,7, elektrik yüzde 54 arttı." diye ekledi.

    Sky News sunucusu, İngiltere deki enflasyonu anlattı #1

    Sky News sunucusu, İngiltere deki enflasyonu anlattı #2

    Sky News sunucusu, İngiltere deki enflasyonu anlattı #3


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