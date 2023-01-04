Söke un halka arz ne zaman? Söke un kaç lot veriyor? Söke Un hisse fiyatı ne kadar?

Söke un halka arz ne zaman? Söke un kaç lot veriyor? Söke Un hisse fiyatı ne kadar?

Söke Un'un borsaya gireceği haberi sonrası vatandaşlar merak ettiklerini araştırmaya başladı. İşte Söke Un hakkında merak edilenler..

Kısa bir süre sonra borsaya girecek olan Söke Un için araştırmalar hız kazandı. Söke Un halka arz tarihleri, bankaları, hisse fiyatı ve kodu ile alakalı detaylar merak uyandırdı.

Borsa ile ilgilenen vatandaşlar halka arz olacağı açıklanan Söke Un hakkında merak ettiklerinin arama motorlarında araştırmaya başladı.

Bilindiği üzere Söke Değirmencilik Sanayi ve Tic. A.Ş. (SOKE) halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay gördü.

Söke Değirmencilik Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin halka arzı için talep toplama tarihleri 4, 5 ve 6 Ocak tarihleri olarak açıklandı.

Söke Un halka arz tarihleri

Söke Değirmencilik halka arz tarihi 4, 5 ve 6 Ocak olarak açıklandı.

Söke Un hisse fiyatı ne kadar?

Söke Değirmencilik hisse fiyatı 7,50 TL olacak.

Söke Un hisse kodu nedir?

Söke Değirmencilik hisse kodu #SOKE olarak belirlendi

Söke Un kaç lot veriyor?

Söke Değirmencilik şirketi 77,500,000 lot veriyor