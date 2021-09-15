Söke’de pamuk toplama ücretleri açıklandı

Aydın ilinin Söke ilçesinde 2021 yılı makine ile pamuk toplama ücretleri belli oldu.

Söke Ziraat Odası’ndan, 2021 yılı makine ile pamuk toplama ücretleri ile ilgili bir açıklama yapıldı.

MAKİNE TOPLAMA ÜCRETİ DEKAR BAZINDA 210 LİRA, PRESELİ MAKİNE ÜCRETİ 230 LİRA

Yapılan açıklamada; "Makine toplama ücreti 2021 yılı için dekar bazında 210 lira KDV dahil preseli makine ücreti KDV dahil 230 lira olarak, 14 Eylül 2021 tarihinde yapılan meclis toplantımızda belirlenmiştir." denildi.

Söke Ziraat Odası’ndan yapılan bilgilendirmeye göre, rakamlar nakliye hariç olarak verildi.

PAMUĞUN TOPLAMA ÜCRETİ, 1,35 LİRA

2021 yılına ait 1 kilogram pamuğun toplama ücreti sosyal ve ekonomik koşullar göz önüne alınarak dayı başı ücreti dahil 1,35 lira olarak belirlendi.