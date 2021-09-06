Solana (SOL) Coin nedir? Doge'u yerinden etti

Kripto para birimleri tekrardan yükselişe geçerken adından söz ettiren Solana Coin, Elon Musk'ın gözbebeği Doge Coin'i de geride bıraktı. Peki Solana Coin nedir? İşte SOL Coin hakkında bilgiler...

Kripto para piyasası durgun günlerin ardından yeniden hareketlendi...

Yükselişiyle dikkatleri üzerine öeken Solana Coin (Sol) piyasa değeri bakımından Dogecoin'i geride bırakmış durumda.

Yatırımcısının yüzünü güldüren Solana, son 30 günde %300'ün üzerinde değer kazandı. Solana coine yatırım yapmak isteyenler Solana (SOL) coin nedir, nasıl alınır? Solana coin ne kadar? gibi sorulara yanıt arıyor.

İşte Solana Coin hakkında merak edilenler..

SOLANA COİN NEDİR?

Solana Coin, merkeziyetsizlikten veya güvenlikten ödün vermeden ölçeklenebilirlik sağlamaya odaklanan tek zincirli, delege edilmiş bir Proof-of-Stake protokolü olan Solana’nın yerel token’ıdır.

Solana’nın 2017’nin sonlarında eski Qualcomm, Intel ve Dropbox mühendisleri tarafından kurulduğu ifade ediliyor.

Solana’nın ölçeklendirme çözümünün özü, tek ve güvenilir bir zaman kaynağının olmadığı dağıtık ağlarda zaman sorununu çözmek için tasarlanmış, Proof-of-History (PoH) adlı merkezi olmayan bir saati içeriyor.

Solana kullanıcılarına şu özellikleri sunuyor:

Ölçeklenebilirlik: Solana, blok sürelerini 400 milisaniye olarak korurken saniyede 50.000’den fazla işlemi destekleyebilir.

Merkeziyetsizleştirme: Solana Turbine blok yayılma protokolünün kullanılmasıyla platform, yüksek performanslı ve ölçeklenebilir kalırken binlerce node’u destekleyebilir.

Pahalı olmayan uygulama: Ağdaki işlem maliyetlerinin 1 milyon işlem için 10 ABD dolarına mal olduğu tahmin ediliyor.

SOLANA COİN FİYATI

Solana coin yatırımcısına son günlerde oldukça iyi kazandırdı. Ani bir yükseliş gösteren Solana Coin 6 Eylül 2021 tarihinde 143 dolar seviyesinde işlem görüyor.