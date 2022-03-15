Haberler

Ekonomi Haberleri

Soluğu kesildi! 15 Mart 2002 Salı güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Soluğu kesildi! 15 Mart 2002 Salı güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın alım satım işlemi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Geçen haftayı düşüşle kapatan altın, yine eridi. Peki 15 Mart Salı günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL?