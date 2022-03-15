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    Soluğu kesildi! 15 Mart 2002 Salı güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın alım satım işlemi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Geçen haftayı düşüşle kapatan altın, yine eridi. Peki 15 Mart Salı günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL?
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 12:57
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    Soluğu kesildi! 15 Mart 2002 Salı güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.

    Altın, yeni haftada da düşüşünü sürdürüyor.

    Fiyatlardaki iniş ve çıkışlar dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor. Öte yandan piyasalar FED kararını bekliyor.

    Geçen haftayyı 942 liradan kapatan gram altın bugün 919 liradan işlem görürken çeyrek ise 1508 lira oldu.

    Peki 15 Mart 2022 Salı altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..

    15 MART 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 919,66

    SATIŞ: 919,88

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.493,00

    SATIŞ: 1.508,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.964,00

    SATIŞ: 6.014,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.991,00

    SATIŞ: 3.018,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 5.996,47

    SATIŞ: 6.046,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 831,52

    SATIŞ: 839,46

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.928,41

    SATIŞ: 1.928,82

    Soluğu kesildi! 15 Mart 2002 Salı güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1


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