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- Soluğu kesildi! 15 Mart 2002 Salı güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Soluğu kesildi! 15 Mart 2002 Salı güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Altın alım satım işlemi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Geçen haftayı düşüşle kapatan altın, yine eridi. Peki 15 Mart Salı günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL?
- Haber Merkezi
- 15.03.2022 - 12:57
Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.
Altın, yeni haftada da düşüşünü sürdürüyor.
Fiyatlardaki iniş ve çıkışlar dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor. Öte yandan piyasalar FED kararını bekliyor.
Geçen haftayyı 942 liradan kapatan gram altın bugün 919 liradan işlem görürken çeyrek ise 1508 lira oldu.
Peki 15 Mart 2022 Salı altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..
15 MART 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 919,66
SATIŞ: 919,88
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.493,00
SATIŞ: 1.508,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.964,00
SATIŞ: 6.014,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.991,00
SATIŞ: 3.018,00
REŞAT ALTIN
ALIŞ: 5.996,47
SATIŞ: 6.046,95
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 831,52
SATIŞ: 839,46
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.928,41
SATIŞ: 1.928,82