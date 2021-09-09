Son 3 yılda konut fiyatları ve kiraların değişimi

Türkiye'nin 81 ilindeki konutların metrekare satış fiyatları ve kiralarının son üç yıllık değişimi araştırıldı.

Türkiye'de son yıllarda konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan belirgin artışlar, farklı nedenlere bağlansa da, özellikle son 2 senede koronavirüsün etkisinin de olduğu ortaya çıktı.

FİYATLARDA YÜZDE 29.7, KİRADA YÜZDE 16.7'LİK ARTIŞ

Ekonomist Dergisi'nin yaptığı çalışmada, Endeksa verilerine göre, Türkiye genelinde konut satış fiyatlarında 2020-2021 döneminde yıllık değer artışı yüzde 29.7, kira fiyatı artışı ise yüzde 16.7 oldu.

KONUT FİYATINDA EN ÇOK ARTIŞ AYDIN'DA

2020-2021 döneminde konut satış fiyatları en fazla artan il yüzde 54.5 ile Aydın olurken onu yüzde 51.3’lük artışla Muğla izledi.

İstanbul’da yüzde 24.8, İzmir’de yüzde 30.4, Ankara’da yüzde 22.1, Antalya’da yüzde 40.8’lik yükseliş yaşandı.

Kapanma dönemlerinde evlerinde uzun süreler vakit geçiren, işleri ve çocuklarının eğitimi evlere taşınan insanların yaşam alanlarından beklentilerinin de değiştiği belirtilen araştırmada fiyat artışının dört sebebi olduğu söylendi.

FİYAT ARTIŞLARINDAKİ 4 NEDEN

1. Kamu bankalarınca geçen yıl uygulanan faiz indirimi kampanyasıyla satılık konut stokunun azalması.

2. Artan inşaat maliyetleri ve pandemi nedeniyle yeni konut üretiminin talebin altında kalması.

3. Kentsel dönüşümle yıkılan bina sayısının artması ile oluşan kiralık talebinin artması.

4. Pandemide işlerin ve eğitimin eve taşınmasıyla insanların konut taleplerinin değişmesiyle ev değiştirmelerin artması.